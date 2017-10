Iako je prošlo tek nepunih šest mjeseci od ponovnog otvaranja Via Media Dubai, ovoj agenciji je ukazana velika čast pozivom da bude VIP gost Dubai Investment Week-a, koji se održava pod direktnim pokroviteljstvom Njegovog Visočanstva Šejka Hamdana bin Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, prestolonasljednika Dubaija.

Dubai Investment Week je najveći skup za investitorsku zajednicu u GCC (Gulf Cooperation Council) regionu, posvećenom identifikovanju i promociji mogućnosti za rast, partnerstvo i inovacije.



"U proteklom periodu smo se fokusirali na ostvarivanje jakog prisustva u poslovnoj zajednici Ujedinjenih Arapskih Emirata i izgradnji poslovne mreže Dubai ureda, što sada daje rezultate. Via Media Dubai je zaista mlada agencija, ali ono što mi je još uvijek nevjerovatno jeste da uz malo truda možete doći do svakoga i dobiti sve informacije. Ovakvo inspirativno okruženje stimulira kompanije da rastu, otvara nove poslovne mogućnosti i pomaže da imate širu sliku ka ostvarivanju poslovnih ciljeva. Via Media Dubai sada ima mogućnosti direktnog umrežavanja i uvida u inovativne razvojne projekte planirane do 2021. godine" - izjavila je Vesna Beganović, CEO & Founder, Via Media.



Dubai Investment Week organizuje agencija za razvoj investicija u Dubaiju (DUBAI FDI Dubai Investment Development Agency) a program ima za cilj da poslovnoj zajednici obezbijedi najnovije informacije, uvid u trenutne i nove investicione mogućnosti u ključnim razvojnim sektorima u Dubaiju i regionu.



Petodnevni program sadrži niz panela, interaktivnih sesija, radionica i prezentacija strateških investicionih mogućnosti. Cijeli projekat predstavlja globalnu platformu za pokretanje ekonomske diversifikacije i inovacija u regiji. Poseban segment posvećen je ulaganju u digitalnu transformaciju kompanija te projektima ulaganja u održivi razvoj.



"Ovo je ogromno tržište za sve vrste usluga i proizvoda, a potencijal za uspjeh naših kompanija je ogroman. Dubai je samo u 2016. godini privukao 25,5 milijardi stranih direktnih investicija (FDI) i uspio je zadržati svoju poziciju među prvih deset svjetskih gradova u privlačenju stranih investicija. Mi već surađujemo sa kompanijama iz naše regije koje posluju na tržištu Emirata, a suradnja je izgledna i sa više bh. proizvodnih kompanija" – izjavila je Beganović.