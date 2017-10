Značajan broj turista u Bosnu i Hercegovinu dolazi avioprijevozom, te je Međunarodni aerodrom Sarajevo za većinu njih prvi susret sa našom zemljom. Preko 20 aviokompanija, uključujući i sezonske i charter letove, djeluje sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, a samo u 2017. godini novih pet je uspostavilo linije.

