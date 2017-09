Nova Modiana prodavnica premium koncepta, svečano je otvorena večeras u Sarajevu, u ulici Maršala Tita 33.

Nova Modiana prodavnica premium koncepta, svečano je otvorena večeras u Sarajevu, u ulici Maršala Tita 33.

Početkom rada ovog modrenog prodajnog objekta u centru glavnog bh. grada prodajna mreža kompanije Montecristo BH, koja djeluje u sklopu Montecristo grupacije sa sjedištem u Sloveniji, sada broji ukupno deset prodajnih mjesta u našoj zemlji: četiri u Sarajevu, dva u Banjoj Luci, te po jedno u gradovima: Mostar, Tuzla, Brčko i Gradiška.



Jedan od noviteta Modiana premium koncepeta jeste da uključuje i one mlađe od 35 godina, što je definisalo i ponudu ovog objekta u kojem i pripadnici srednje i starije generacije zasigurno mogu pronaći ono što žele. Pa tako multibrend prodavnica površine 250 m² nudi jedinstven doživljaj kupovine i široki asortiman poznatih svjetskih brendova: Gerry Weber, Betty Barclay, Comma, Fracomina, Guess, Rinascimento, Brax, S. Oliver, Lerros, Kenvelo, Jack and Jones, Lee Cooper, Only, Guess, Timeout.



„Naš poslovni put u BiH gradimo već 17. godina, a kruna našeg dosadašnjeg rada jeste otvaranje ove, naše 10. Modiana prodavnice. Naša misija je kreiranje dugoročne veze sa kupcima, idividuama koji vole i prate modu, nudeći im uvijek najbolju vrijednost za uloženi novac. Nadamo se da ćemo ovim prodajnim objektom osvježiti modnu ponudu grada, te da će naša nova Modiana biti mjesto u kojem će kupci rado i sa zadovoljstvom birati odjevne predmete za sebe, svoju porodicu, i sve one koje vole“ izjavila je Mersija Selimović, direktorica Montecristo BH i dodala „Naš naredni poslovni poduhvat jeste otvranje još dvije prodavnice do kraja godine: Lee Cooper Mostar u TC Mepas Moll-u i Lee Cooper Gračanica u TC Etna.“



Podsjećamo, Modiana u BiH prisutna je od 2000. godine. Dio je Montecristo grupacije, modne maloprodajna kompanija iz Slovenije, čija prodajna mreža broji više od 100 radnji na prostoru Rumunije, Češke Republike, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Montecristo u BiH prisutan je sa dva prodajna koncepta Modiana i Fashion Point.



Svečanom otvorenju nove Modiana prodavnice u centru Sarajeva prisustvovale su broje zvanice, osobe iz javnog života, poznati pjevači, glumci, modne dizajnerice i blogerice, TV lica, novinari i urednici, sportisti, među kojima su Hanka Paldum, Deen, Eldin Huseinbegović, Aleksadar Hršum, Hatidža Nuhić, Amela Radan, Sanela Dujković, Tomislav Cvitanušić i brojni drugi. Oni su prvi imali priliku da upoznaju posljednje kolekcije poznatih modnih brendova ali i da uživaju u neobičnom plesnom performansu u koreografiji Samre Mlinar.



Povodom otvorenja Modiana je pripremila i specijalne popuste. Sve kupce do 1.10. očekuje 20% popusta na sav asortiman.