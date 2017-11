Ski centar "Ravna planina", koji se nalazi se u naselju Gornje Pale, od ove sezone u ponudi će imati i gondolu "Jahorina express" za prijevoz skijaša i posjetilaca. Prva faza projekta izgradnje kabinske gondole je u završnoj fazi, a planirano je da bude dostupna cijele godine, potvrdila je za Klix.ba Borislava Purković, PR i marketing menadžerica Ski centra "Ravna planina".

Ski centar "Ravna planina", koji se nalazi se u naselju Gornje Pale, od ove sezone u ponudi će imati i gondolu "Jahorina express" za prijevoz skijaša i posjetilaca. Prva faza projekta izgradnje kabinske gondole je u završnoj fazi, a planirano je da bude dostupna cijele godine, potvrdila je za Klix.ba Borislava Purković, PR i marketing menadžerica Ski centra "Ravna planina".

"Kabinska gondola, odnosno projekt 'Jahorina express' će povezivati Ravnu planinu. U završnoj smo fazi prve faze projekta, a to podrazumijeva postavljanje te kabinske gondole odnosno infrastrukture za žičaru koja ide od podnožja do vrha Ravne planine", rekla je Purković.



U ovom trenutku gondola se sastoji od petnaest zatvorenih kabina, a svaka kabina može primiti 10 putnika. Kapacitet gondole na jedan sat je 2.200 putnika.



"Ova je prva kabinska gondola u BiH, ali i u regiji. Ovo je nešto što se do sada moglo sretati u prestižnim svjetskim skijalištima, a od ove sezone bit će dostupno i u svim zainteresovanim u BiH", rekla je.



Vrijednost prve faze izgradnje kabinske gondole iznosi između 25 i 30 miliona KM, a Purković nam je otkrila da planiraju da gondola radi cijelu godinu.



"To bi u ljetnoj sezoni podrazumijevalo panoramsko razgledanje. To podrazumijeva svojevrsnu atrakciju jer se na izlaznoj stanici gondole nalaze dva vještačka jezera koja su estetski izuzetno interesantna. U zimskom periodu ih koristimo za vještačko snižavanje staza jer na našem skijalištu ima snijega i kad ga nigdje nema, a u ljetnom periodu će biti korišteno za kupanje jer voda je bakteriološki ispravna i ispitana", rekla je



Podsjeća i da je na vrhu svojevrsni vidikovac s kojeg se vide vrhovi Vlašića, Romanije, ali i gradovi Sarajevo i Pale.



"Tu imamo i novi objekt - kolibu Gondola koja je u funkciji od ove sezone, a čiji je kapacitet 300 mjesta", rekla je.



Gondola će se sastojati od 40 stubova - 18 do međustanice na Ravnoj planini, a 22 do samog vrha na Jahorini. Polazna stanica je udaljena 700 metara od magistralnog puta Sarajevo - Pale - Prača, na nadmorskoj visini od 920 metara.



Razdaljina do međustanice iznosi 3.100 metara i nalazi se na nadmorskoj visini od 1.411 metara na Ravnoj planini. Udaljenost do vrha iznosi još 3.502 metra sa nadmorskom visinom od 1.581 metar, a izlazi iznad Hotela "Bord" na Jahorini što značajno doprinosi direktnoj povezanosti skijaša sa stazom te pješaka sa ulicom.



Ukupna visinska razlika iznosi 661,10 metara, a ukupna dužina trase je 6.602 metara.