Marketing agencija Altermedia, u saradnji sa Poslovnom akademijom Finance, već četvrtu godinu zaredom organizira susret najvećih domaćih, regionalnih i svjetskih stručnjaka iz oblasti marketinga i tržišnih komunikacija, na prestižnom događaju Sarajevo Marketing Summit.Praktične primjere i rezultate marketinških strategija na internacionalnim, regionalnim i lokalnim tržištima prezentirat će, između ostalih, predstavnici uglednih kompanija kao što su: Vispak, Triglav osiguranje, Mercator, Rapsody Group, Httpool, GfK…Kroz praktične primjere pokazat će nam kako se uspješno pozicionirati na tržištu, kako svoj brend izdignuti na višu razinu, kako je u tome uspio globalni brend Lego, kako koristiti efikasne koncepte, koji su to novi načini istraživanja potrošača koje treba poznavati svaki direktor marketinga…Svoja iskustva će nam prenijeti istaknuti eksperti poput: Saše Škorić (izvršni direktor HTTPOOL); Nine Bijedić-Mujanović (direktor društva Vispak d.d.), Igora Maroša (Member of the management bord at Mercator); Sandija Uranca (executive director Gorenje dd); Armina Hodžića (rukovodilac marketinga i prodaje AS Grupacija); Elme Pašić (general manager AT GfK BH), Enisa Ibrahimagića (suosnivač agencije Sol Azur Buena Vista); Uroša Cvetka (direktor poslovne inteligencije Triglav osiguranje).Među predavačima svakako se izdvaja Key Speaker konferencije Christian Majgaard, idejni tvorac Legolanda i najuspješniji globalni direktor Lego brenda.Majgaard je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za razvoj strateških korporativnih projekata u velikim organizacijama. On je stručnjak za pitanja ponašanja koji utječu na saradnju uposlenika kao i saradnju između odjeljenja i kultura, a bio je angažovan od strane velikih korporacija poput Deloitte, Leaseplan, Swiss RE, Siemens, Nestlé, Lego…Na Sarajevo Marketing Summitu bit će proglašen najbolji marketing manager, te će mu biti dodijeljeno priznanje Marketing Superstar. U konkurenciji je 15 kandidata, a ko će osvojiti titulu ovisi od broja prikupljenih glasova na web portalu Marketing Summita.Stoga, ne propustite priliku da se na 4. Sarajevo Marketing Summitu uvežete s preko 500 sudionika, predstavnika uspješnih bh. kompanija i regionalnih kompanija, eksperata iz marketinga i poslovnog svijeta.Sarajevo Marketing Summit održat će se u četvrtak, 26. oktobra, u Hotelu Hills u Sarajevu sa početkom u 9.00 sati. Više o programu, predavačima i kotizaciji možete naći na web stranici