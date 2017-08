Prilikom organizovanja privatnog ili poslovnog eventa, kupci i dobavljači susreću se s problemom pronalaženja pravih usluga na jednom mjestu. Upravo taj problem riješio je Ejub Kučuk s timom profesionalaca iz svoje kompanije MITA Group, osmislivši platformu BTLBook.com, čiji kvalitet je prepoznala i vodeća startup konferencija u Euroaziji proglasivši je jednim od 100 najboljih startup projekata iz više od 80 zemalja.

Platforma olakšava pretragu dobavljača

Demokratizacija marketinške industrije

Ejub Kučuk (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Idealno mjesto za početnike koji nude svoje usluge

Platforma na jednom mjestu okuplja dobavljače i kupce, olakšavajući kupcima pretragu za sve što im je potrebno za određeni event, dok dobavljači imaju mogućnost da na pravom mjestu predstave svoje usluge. Rezultat je to dvadesetogodišnjeg rada i iskustva u oblasti promocije, marketinga i PR-a i stoga ne čudi što su, nešto manje od mjesec dana nakon testnog lansiranja platforme, svi brojevi u porastu, a osnivač zadovoljan što je tržište prepoznalo ono što su im ponudili. Platforma je, dakle, savršen odgovor na probleme s kojima su se svi u ovoj profesiji susretali godinama. BTLBook.com je takozvani marketplace na kojem spajamo sve dobavljače iz event BTL industrije (Below The Line - oglašavanje koje se uglavnom odnosi na direktne promocije kao što su degustacije, prodajne promocije, dijeljenje uzoraka i sl.) i kupce koji su zainteresovani za takve usluge. Ukoliko želite da napravite privatnu zabavu, rođendansku zabavu, vjenčanje, itd. uvijek se susrećete s problemima pronalaženja pravog mjesta za organizovanje ili pronalaska pravih dobavljača koji će vašu zabavu učiniti vrhunskom. To mogu biti klovnovi, zabavljači, pjevači, dobavljači rasvjete, dekorateri... U svakom slučaju, sve što vam je potrebno moguće je naći na platformi", pojasnio nam je Kučuk.Ističe kako i jedni i drugi, i kupci i dobavljači imaju mnogo interesa, jer je mnogo lakše kada se sve može pronaći na jednom mjestu.Platforma je od neprocjenjivog značaja jer, kako ističe naš sagovornik, 90 posto malih dobavljača nema svoju web stranicu, jer im se ne isplati. Većina njih ima Facebook ili Instagram profil, ali je pretraga na društvenim mrežama teška jer ne omogućava da pronađete nekoga prema onome čim se on bavi. Ljudi zbog toga uglavnom pribjegavaju preporukama. BTLBook.com treba riješiti te probleme kupaca. S druge strane i dobavljači su svjesni da ih je teško pronaći, tako da imaju želju i potrebu da se na jednom mjestu promovišu i predstave svoje usluge.MITA Group se već 18 godina bavi BTL promocijama i pronalazi male dobavljače potrebne klijentima."Kad se bavite toliko dugo tim poslom, iscrpite mogućnosti, ne vidite šta se novo pojavilo, posebno izvan Sarajeva. To je razlog zašto smo kreirali marketplace. To je mjesto gdje se susreću dobavljači, oni koji izdaju prostore za zabave i kupci", rekao je Kučuk i dodao da su na projektu radili 18 mjeseci, a da se sama ideja zapravo "kuhala" godinama."BTLBook.com testno je lansiran 26. jula i imaju 40-ak prijava dnevno, a samo 4,5 posto onih koji dođu na platformu odu, a da ništa na njoj nisu radili. Broj onih koji su otvorili profil u odnosu na one koji su došli na nju i nešto pretraživali je 5 do 6 puta veći od prosjeka za takvu branšu", zadovoljno naglašava Kučuk.Ono što je najbitnije i kako on vidi ovu platformu jeste da je ona zapravo omogućila demokratizaciju jedne industrije u BiH. Naime, svi kupci i dobavljači nalaze se na jednom transparentnom online mjestu, gdje su vidljivi kvalitet, reference i cijene dobavljača i gdje su svi registrovani morali proći provjeru prije nego njihov profil postane vidljiv. Prije su bili osuđeni na jednog ili dva dobavljača za većinu usluga, a BTLBook.com sada pruža mogućnost poređenja i biranja između više dobavljača."Klijenti na platformi pronalaze usluge, kompariraju njihov kvalitet, cijene i gledaju radove koje su ranije radili. Na taj način se odlučuju za prave dobavljače", pojasnio je Kučuk.Dobavljači su prepoznali platformu kao ozbiljnu, relevantnu i kao mjesto gdje bi oni mogli prodavati svoje usluge. Platforma nudi relevantne i stvarne dobavljače, što znači da na BTLBook.com nema nadimaka, nema lažnih, niti polovičnih profila."Kad otvorite profil, on nije aktivan dok ne provjerimo da li ste stvarna osoba. Veoma nam je važno da utvrdimo identitet i da potpuni profil ima dovoljno informacija koje kupci traže kad porede usluge drugih dobavljača iz iste industrije", naglasio je.Kampanja je trenutno usmjerena prvenstveno na dobavljače, a tek kad bude dovoljan broj njih krenut će u potragu za klijentima.Na platformi se mogu registrovati i početnici iz bilo koje oblasti, s tim da moraju imati minimum početničkog iskustva i rada, tačnije moraju imati radove koje će klijenti moći vidjeti na njihovom profilu i na osnovu kojih će procjenjivati da li da ih angažuju ili ne. Kučuk ističe kako nikog ne odbijaju i strpljivo čekaju da svi zainteresovani popune svoje profile kako bi mogli postati vidljivi na platformi.Usputno smo saznali i kako BTLBook.com ne uzima nikakvu proviziju, u procesu učestvuje isključivo kao posrednik.Kučuk ističe kako u regiji i Evropi ne postoji slična platforma, tako da je BTLBook.com namijenjen i internacionalnom tržištu, a odlučili su krenuti iz BiH, jer naše tržište nabolje poznaju.Platforma rješava sve probleme koje su MITA Group i druge kompanije imali posljednjih godina. Ako se organizuje neki event u Bihaću, Tuzli ili nekom drugom gradu, svu opremu su morali nositi iz Sarajeva, jer tamo nisu poznavali lokalne dobavljače. Međutim, uz platformu je olakšan pronalazak lokalnih dobavljača, što organizovanje svakog eventa čini dosta jeftinijim, jer su transportni troškovi i logistika izuzetno skupi i koštaju više nego sam event."Ja ovo vidim kao jedno super mjesto gdje ću i ja riješiti mnogo stvari koje prije nisam mogao, ne samo poslovno, nego i privatno", rekao je Ejub Kučuk za kraj našeg razgovora.