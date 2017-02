Sparkasse Bank otvorila novi prostor regionalnog centra Mostar

Sparkasse Bank svečano otvorila novi prostor regionalnog centra u Mostaru u prisustvu klijenata, partnera i predstavnika javnog sektora.

Gradonačelnik grada Mostara Ljubo Bešlić se obratio prisutnima, podržao jačanje prisustva jedne od vodećih banaka u BiH u gradu Mostaru, te izrazio zadovoljstvo jer će građani i privrednici Mostara i hercegovačke regije imati bolji finansijski servis.Sanel Kusturica, direktor Sparkasse Bank je zvanicama potvrdio apsolutnu opredijeljenost ove banke da dugoročno razvija poslovanje u BiH, a u okviru razvojne strategije austrijske matične grupacije Erste i Sparkasse, jedne od najvećih bankarskih grupacija u Evropi.Direktorica novootvorenog regionalnog centra Mostar Sparkasse Bank Sanela Demirović, u svom obraćanju je istakla da ova banka to dokazuje vrlo aktivnom politikom kreditiranja. Samo filijala Mostar koja pokriva regiju Hercegovine je u protekle četiri godine ostvarivala prosječan godišnji rast kredita od oko sedam posto. Ako se to stavi u poređenje sa tržištem kredita koje je raslo jedan do tri posto, jasno je da je Sparkasse Bank jedan od najaktivnijih kreditorameđu bh. bankama, što namjerava i ostati, istakla je Demirović.U okviru ceremonije otvaranja, predstavnica Sparkasse Bank je uručila ček sa donacijom predstavnici Udruge za roditelje i djecu sa posebnim potrebama "Vedri osmijeh" Mostar, naglasivši kako je ovaj gest samo jedna u nizu aktivnosti Sparkasse Bank u dijelu podrške zajednici. Time ova Banka želi dodatno razvijati i jačati svoju vezu sa zajednicom u kojoj posluje.Sparkasse Bank će sa regionalnim centrom Mostar imati poslovnu mrežu od 40 poslovnice koje pokrivaju cijelu BiH. Banka raspolaže sa 90 bankomata, a njenih 500 uposlenih opslužuju oko 135.000 klijenata. Sa aktivom od 1,2 milijarde KM, kreditnim portoliom od oko 930 miliona KM koji kontinuirano raste, Sparkasse Bank se ubraja među vodeće i najbrže rastuće banke u BiH.