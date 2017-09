Promo / Softverska industrija je najperspektivnija i najatraktivnija privredna grana

Prosječna plata zaposlenih u softverskoj industriji je 50 posto viša od prosječne plate u Bosni i Hercegovini.

Natprosječna primanja, odlični uslovi za rad, rad na najnovijim tehnologijama, gaming rooms, mogućnost rada od kuće ili bilo kojeg drugog mjesta izvan kancelarije samo su neki od razloga zbog kojeg su trenutno softverske kompanije najpoželjnije mjesto za rad. U prilog tome govori i činjenica da se u proteklih deset godina, zanimanje softver inženjera nalazi među top tri na Forbesovoj listi najtraženijih zanimanja.



Softverska industrija je djelatnost za kojom postoji najveća potražnja na svjetskom tržištu i koja ima trend dugoročnog kontinuiranog rasta. Prema dostupnim podacima Agencije za statistiku BiH, tokom 2015. godine u BiH je poslovalo skoro 400 malih, srednjih i velikih softverskih kompanija u kojima je zaposleno 3.700 stručnjaka. Posebno je značajna činjenica da 60 do 70 posto uposlenih u ovom sektoru čine mlađi kadrovi, do 35 godina starosti.



"Prosječna plata zaposlenih u softverskoj industriji je 50 posto viša od prosječne plate u BiH. Svaki radni dan ispunjen je izazovima, zabavom, ali i znanjem. Tehnologija svakodnevno napreduje pa zaposleni u softverskoj industriji konstantno imaju priliku i mogućnost učenja novih tehnologija. Kada je riječ o radnoj atmosferi, većina kompanija usmjerena je ka potpunom zadovoljstvu uposlenih. Sve one fotografije i informacije koje nalazite na internetu o izgledu prostorija svjetskih kompanija, ne razlikuju se mnogo od prostorija lokalnih softverskih kompanija. Prostorije su dizajnirane i opremljene tako da svaki uposlenik osjeća udobnost koja je ključna za kreativnost i produktivnost", izjavio je Armin Talić, izvršni direktor udruženja Bit Alijansa.



U softverskim kompanijama koje su članice Bit Alijanse, konkursi za popunjavanje radnih mjesta skoro uvijek su otvoreni. Iz Alijanse navode da, uprkos svim benefitima koje nudi karijera u softverskoj industriji, kontradiktornost na koju nailaze analizirajući bh. tržište rada je činjenica da u ovoj potentnoj oblasti nedostaje kvalificiranog kadra. Nije dovoljno samo povećati upisne kvote na fakultetima, mladi se sa ovom industrijom moraju upoznati već u osnovnoj školi.



"Kapaciteti softverske industrije u kontekstu zapošljavanja novih kadrova su gotovo neograničeni, jer dugoročno imamo osigurana tržišta. Cijeli svijet je u deficitu ovih kadrova, ne samo Bosna i Hercegovina. Potencijal sektora je evidentan, ali je za dalji razvoj softverske industrije u BiH potrebno napraviti sistemske promjene i prilagođavanje obrazovnog sistema", dodao je Talić.



U Bosni i Hercegovini nezaposleno je 63 posto mladih, a potraga za poslom jednaka je potrazi za blagom. Međutim, ipak postoji jedan mali ali značajan izuzetak. Ukoliko ste odlučili karijeru graditi u softverskoj industriji, nijedan dan nećete provesti na birou, s obzirom na to da se poslovne prilike nalaze na svakom koraku.