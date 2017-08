Slovenski Cimos iz zeničkog pogona odvozi mašine i umanjuje likvidacionu masu

Pogoni CIMOS-a u Zenici (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Oko 150 zaposlenika kompanije "Cimos" Zenica, koja je prestala s proizvodnjom krajem jula, zabrinuto je za svoj status s obzirom na to da je glavna uprava "Cimosa" u Kopru (Republika Slovenija), nakon zatvaranja svojih pogona u Sarajevu i Srebrenici odlučila da i zenički pogon ide u likvidaciju.

Članovi sindikata "Cimosa" Zenica uputili su još prošle sedmice upravi kompanije zahtjev da se trenutno suzdrži od odvoženja mašina i opreme iz zeničke fabrike, s obzirom na to da takvim aktivnostima smanjuje vrijednost likvidacione mase i čini krivična djela nesavjesnog privrednog poslovanja i uzrokovanja likvidacije preduzeća.



"Ukoliko se nastavi sa takvim aktivnostima, sindikat će podnijeti krivičnu prijavu protiv uprave, jer će izvlačenje vrijedne imovine iz pogona dovesti do nemogućnosti izmirenja obaveza prema povjeriocima, pa i prema radnicima u postupku likvidacije", kažu sindikalisti zeničkog pogona.



Oni ističu da raspolažu saznanjima o odvoženju skupih strojeva za mašinsku obradu metala i o namjerama uprave preduzeća da odvezu ostale mašine i opremu iz mjerne laboratorije.



Nakon najave likvidacije preduzeća u Zenici 13 radnika se nagodilo sa upravom kompanije o odustajanju od tužbi u zamjenu za radno zbrinjavanje u jednoj od Cimosovih livnica u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, dok se ostatak radnika još nada povoljnim rezultatima pregovora između sindikata i uprave iz Kopra vezano za iznos za otpremnine. Radnici napominju da ne odustaju od tužbi koje su ranije podnijeli, jer su oštećeni po osnovu kolektivnih ugovora.



Do kraja ovog mjeseca najavljen je još jedan sastanak predstavnika sindikata i uprave kompanije u vezi sa zbrinjavanjem radnika zeničkog "Cimosa", kada bi trebalo da se zna više šta slovenska direkcija namjerava učiniti sa pogonom u Zenici.