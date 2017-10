U Sjedinjenim Američkim Državama prije nekoliko dana završen je Program za strane posjetioce "International Visitors Leadership Program" (IVLP) koji je ove godine ugostio 47 žena iz cijelog svijeta, a našu zemlju predstavljala je Meliha Gekić Lerić, menadžerica poslovnog inkubatora u Intera Tehnološkom Parku Mostar i samostalna konsultantica za EU projekte.

Program je započeo u oktobru u Washingtonu, a završio Nacionalnom konferencijom za žene "Women's Business Conference" u Minnesoti. Tema trosedmične posjete je bila žene u poduzetništvu.



Na samoj konferenciji učesnice programa dodatno je motivisala i slavna Erin Brockovich koja je svim poduzetnicama uputila poruku: "Open your mind. Superman is not coming. You become the hero."



Učešće u ovom programu omogućilo je učesnicama da bolje upoznaju ljude i kulturu Sjedinjenih Država kroz lične i profesionalne kontakte koje su imale u Americi, ali i da razmijene iskustva međusobno. Imale su i priliku da upoznaju mnoge različite aspekte američkog društvenog, ekonomskog, političkog, kulturnog i obrazovnog života, kroz rad i djelovanje njenih institucija; rad privatnih firmi, poslovnih inkubatora, finansijskih institucija, škola i mentorskih organizacija.



"Ovo studijsko putovanje je prikazalo utjecaj žena vlasnica biznisa u SAD-u na ekonomiju države i njihov progres na međunarodnom tržištu. Nadam se da će bogata iskustva stečena na ovom putovanju bar djelomično biti primjenljiva u Bosni i Hercegovini i da će biti korisna poduzetnicima s kojima sarađujem u razvoju njihovih biznisa", istakla je Meliha Gekić Lerić za Klix.ba.



Inače, Program za strane posjetioce (IVL Program), koji je nekad vodila Agencija Sjedinjenih Država za informiranje (USIA), sada koordinira i vodi Kancelarija za strane posjetioce Biroa za obrazovanje i kulturu State Departmenta. U programu učestvuje i nekoliko privatnih, neprofitabilnih organizacija (Agencije za nacionalni program), koje dobijaju subvencije od State Departmenta, kao i dobrovoljne općinske organizacije iz cijele Amerike (Savjeti za strane posjetioce).



Svake godine 4.400 posjetilaca iz cijelog svijeta učestvuje u ovom programu. Neki dolaze u okviru individualnih programa, dok su drugi učesnici grupnih projekata koji mogu da obuhvaćaju učesnike iz samo jedne zemlje ili da budu regionalni i multiregionalni. Program za strane posjetioce 2000. godine proslavio je 60 godina rada.



Namjena Programa za strane posjetioce (IVL Program) je da uspostavi bolje uzajamno razumijevanje kroz komunikaciju na ličnom i profesionalnom nivou. Učesnici su potencijalni ili već izabrani vodeći ljudi iz stranih vlada, politike, medija, obrazovanja, privrede, naučnici, stručnjaci iz oblasti borbe protiv droge i kriminala, zaštite životne sredine, rada, ljudskih prava, ženskih pitanja, ljudi koji se bave upravnim poslovima u umjetnosti i ljudi iz mnogih drugih oblasti.



Američke ambasade širom svijeta biraju učesnike koji putuju u Sjedinjene Države kao gosti ovog programa da bi se susreli i razgovarali sa profesionalcima iz svoje oblasti rada. Tokom programa, koji obično traje tri nedjelje, strani posjetioci imaju priliku da upoznaju život u Sjedinjenim Državama iz prve ruke.