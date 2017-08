Saobraćanje BH Voza prema jugu države produžava se do kraja septembra

Foto: Klix.ba

Zbog velikog interesa putnika za prevoz sezonskim brzim BH Vozom na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo, sa autobuskim vezama prema Makarskoj i Neumu, Željeznice Federacije BiH će produžiti saobraćanje ovih vozova do 30.09.2017. godine.

S obzirom na to da će od 01. septembra 2017. godine doći do izmjene režima saobraćaja autobusa Autoherc export-import d.o.o. Grude, sa kojima ŽFBiH imaju sklopljen Ugovor o zajedničkom prevozu putnika na relaciji Čapljina-Neum-Čapljina i Čapljina-Makarska, obavještavamo vas da će zbog ranije pribavljenih dozvola i odobrenih sezonskih linija od 31.08.2017. godine saobraćati sljedeće autobuske linije:



-autobus Čapljina-Makarska, sa polaskom u 10 sati i 15 minuta iz stanice Čapljina, saobraćat će do 15.09.2017. godine;



-autobus na relaciji Čapljina-Neum-Čapljina saobraćat će u dane: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak, sa polaskom iz stanice Čapljina u 10 sati i 15 minuta i povratkom iz Neuma u 16 sati, navodi se u saopćenju Željeznica FBiH.