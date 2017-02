Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci, 11. februara održat će se mini sajam "Prilike u IT industriji" u prostorijama CEI Nahla. Sajam je dio projekta "Ti si IT" i predstavlja idealnu priliku za sve zainteresovane srednjoškolke i mlade programerke da se upoznaju sa brojnim mogućnostima koje najperspektivnija oblast 21. vijeka nudi za izgradnju uspješne karijere.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci, 11. februara održat će se mini sajam "Prilike u IT industriji" u prostorijama CEI Nahla. Sajam je dio projekta "Ti si IT" i predstavlja idealnu priliku za sve zainteresovane srednjoškolke i mlade programerke da se upoznaju sa brojnim mogućnostima koje najperspektivnija oblast 21. vijeka nudi za izgradnju uspješne karijere.

Šta vas očekuje na sajmu?

Posjetite štand ITAcademy i ITEP visoke škole i osvojite vrijedne nagrade

Provjerite zašto je IT sektor najbolji put ka sigurnoj budućnosti

Nahlin klub mladih "Tignum" realizovao je ovaj događaj uz finansijsku podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa ciljem da mladim djevojkama približi sve prednosti školovanja u IT sektoru.Tokom sajma će vam se predstaviti IT kompanije, univerziteti i edukativne institucije koje će vam približiti brojne benefite oblasti informacionih tehnologija, kao i nastavne programe uz koje možete postati dio najbrže rastućeg sektora.Saznat ćete koja sve zanimanja postoje u okviru IT industrije, kao i kakvo obrazovanje će vam omogućiti da dođete do odlično plaćenog posla i izgradite uspješnu karijeru. Pored toga, program sajma nudi vam priliku i da osvojite neku od vrijednih nagrada, zabavite se i družite sa drugim posjetiocima.Svi posjetioci sajma će između ostalog moći da posjete i štand ITAcademy i ITEP visoke škole i osvoje besplatne ECDL kurseve. Ovi kursevi omogućit će vam da obnovite svoja znanja i steknete osnove za rad na računaru. Uz to upoznat ćete se sa programima ITAcademy koji vas za manje od godinu dana mogu pripremiti za neka od najplaćenijih zanimanja.Pored savremenih IT znanja ovakvo školovanje omogućava vam i da steknete neki od međunarodnih certifikata i tako povećate svoje šanse za pronalaženje željenog radnog mjesta. Sa druge strane, ITEP visoka škola pruža vam priliku da nastavite svoje obrazovanje i dobijete zvanje diplomiranog inženjera računarstva i informatike poslije četverogodišnjih studija.Trenutno u oblasti informacionih tehnologija ime tek 30% zaposlenih žena, ali takva situacija će se u budućnosti znatno promijeniti. Poznato je da ova oblast nudi najveće šanse za brzo pronalaženje posla i visoku zaradu, zato posjetite sajam i napravite prvi korak ka ulasku u IT svijet.Sajam će trajati od 12 do 16 sati u multimedijalnoj sali CEI Nahla, u ulici Džemala Bijedića 122, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.