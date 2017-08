U proteklom periodu na bosanskohercegovačkoj planini Vlašić sve su češće na vikendicama u srcu Babanovca postavljene table o prodaji. Od kompleksa s apartmanima do vikendica cijene se kreću od nekoliko desetina do stotina hiljada KM.

Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba

U razgovoru za Klix.ba sagovornici su istakli kako je prodaja počela već 2003. godine, a da je broj nekretnina koje se prodaju povećan 2008. godine i od tada je u stalnom porastu.Gradnja vikendica na Vlašiću počela je upravo 2003. godine, a prema informacijama do kojih je došao Klix.ba, veliki broj njih izgrađen je bez potrebnih dozvola i saglasnosti. Međutim, s obzirom da u periodu od 2008. do 2011. godine turistička sezona nije bila najuspješnija, vlasnici su se sve češće odlučivali na prodaju vikendica, a njihove cijene, s obzirom na sve veću popularnost Vlašića, vrtoglavo su rasle.Direktor Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Mato Matošević je izjavio da je potražnja za nekretninama na Vlašiću u porastu."Danas imamo razvijen turizam i ljeti i zimi, cijene nekretnina su se povećale, ali i interes kupaca", kazao je Matošević.O velikom interesovanju arapskih turista za nekretnine u BiH kazao je da Turistička zajednica nema utjecaj na privatne vlasnike te da Arapi mogu kupovati nekretnine samo posredno."Ako su država i Ministarstvo vanjskih poslova omogućili arapskim turistima dolazak u Bosnu i Hercegovinu, mi moramo uraditi sve da se osjećaju domaćinski, ali da kao i mi poštuju pravila naše države. Naravno, to se odnosi na sve turiste, bez obzira odakle dolaze", pojašnjava Matošević.Shodno tome i hotelijeri su svoje ponude prilagodili turistima koji dolaze na Vlašić iz arapskih zemalja te su oni rado viđeni gosti.Iz agencije za prodaju nekretnina Remax za Klix.ba je rečeno da na Vlašiću prodaju nekoliko vikend objekata od 50.000 do 300.000 KM, ali da centar Babanovca nije toliko zanimljiv arapskim državljanima."Interesantno je područje, ali arapskim državljanima nije atraktivno. Imali smo jednu ili dvije transakcije prije dvije godina gdje su kupili zemljište od 40 dunuma, ali na lokaciji koja je izdvojena od centra Babanovca. Oni preferiraju prirodu, mir, osamljenost, a ne turizam i gužvu. Nekretnine na Vlašiću uglavnom kupuju lokalno stanovništvo i dijaspora", kazali su nam.