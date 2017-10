Rusi zainteresirani za hrvatsku naftnu kompaniju Inu

Čelni čovjek ruske naftne kompanije Rosnjefta Igor Sečin izjavio je kako Hrvatska zauzima centralno mjesto u Rosnjeftovoj strategiji regionalnog razvoja, te da razmatraju mogućnosti ulaska u vlasničku strukturu Ine.

Pojasnio je kako im je Hrvatska interesantna iz više razloga - od strateške vrijednosti Inine imovine do lokacije naftnih terminala preko kojih ruska kompanija može trgovati svojim proizvodima u okruženju.



Sve to može biti temeljem stvaranja središta trgovine usmjerenog na tržište Mediterana i središnje Evrope, rekao je Sečin u intervjuu za današnji Jutarnji list.



Naglasio je kako je upoznat s činjenicom da je hrvatska Vlada već nekoliko puta izjavila da očekuje modernizaciju rafinerija, no da je mađarski MOL, kao najveći dioničar Ine, najavio planove za zatvaranje postrojenja u Sisku tvrdeći da proizvodnja navodno nije isplativa i da radnika ima previše.



"Ako Rosnjeft uđe u vlasničku strukturu Ine, kompanijina postrojenja bit će modernizirana i moći će proizvoditi naftne derivate u okvirima tržišne rentabilnosti", rekao je Sečin.



Odgovarajući na pitanje na čemu temelji svoje prognoze da Inine rafinerije mogu biti konkurentne, Sečin je istaknuo kako primjećuje da pad cijena nafte nije doveo do pada cijena naftnih derivata u Evropi jer je pojeftinjenje sirovine bilo kompenzirano povećanjem trošarina.



"U tom kontekstu rafinerije na Mediteranu imaju značajni potencijal zahvaljujući prednostima u logistici", rekao je dodavši kako zbog toga razmatraju mogućnost jačanja svog prisustva na ovom tržištu.



"Kroz stvaranje integriranog lanca 'proizvodnja - prerada - prodaja', naglasio je da žele doprijeti do krajnjeg potrošača. To možemo ostvariti u Hrvatskoj i zato sam siguran sam da potencijal za razvoj postoji te da ćemo uspjeti izgraditi strateško partnerstvo s hrvatskom Vladom u Ini", rekao je Sečin.