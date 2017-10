Rezultati inspekcijskih kontrola: Gorivo u FBiH se poboljšalo, u RS-u povećan nivo sumpora

Foto: Arhiv/Klix.ba

Tržišni inspektori u BiH i ove godine su obišli stotine benzinskih pumpi u našoj zemlji, gdje su u samo osam slučajeva ustanovili kako gorivo nije zadovoljavalo propisane standarde. Većinu bh. vozača vjerovatno će iznenaditi ovi podaci s obzirom na to da se iz dana u dan sve više žale na loš kvalitet i visoke cijene benzina i dizela u BiH.

