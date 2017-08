Ramljak: Agrokor Konzumu pozajmljuje 15 miliona eura za konsolidovanje stanja u BiH

Ante Ramljak (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nakon današnjeg sastanka u Zagrebu vanredni povjerenik za Argokor Ante Ramljak novinarima je kazao da je Mercator u BiH preuzeo 80-ak trgovina Konzuma i da će Agrokoru Konzumu d.o.o. Sarajevo dati u zajam interventnih 15 miliona eura kako bi se konsolidovalo stanje unutar Agrokorovih kompanija u BiH.

Sredstva osigurana zajmom, kao i ona osigurana prodajom zaliha roba Konzuma koje ima u 83 trgovine koje iznajmljuje od Mercatora BiH, bit će iskorištena za podmirivanje obaveza koja Konzum d.o.o. Sarajevo ima prema svojim dobavljačima, ističu iz Agrokora.



Na upit o posljedicama razdruživanja po Konzum i Mercator, Ramljak je odgovorio da će doprinijeti bolji finansijski rezultat obiju kompanija.



"Mercator je u vlasništvu imao prodavnice kojima je Konzum plaćao najam. Sad neće nitko nikome plaćati najam, mislim da je to pozitivno i jednima i drugima", rekao je Ramljak.



On je kazao da je odobreno 142 miliona kuna kojima je u potpunosti plaćen dug malim dobavljačima, a nije želio odgovoriti na pitanje kada će biti plaćen dug i velikim dobavljačima.



Upitan za komentar na odluku beogradskog Privrednog suda, koji nije odobrio zahtjev da se lex Agrokor primjenjuje na imovinu Agrokora u Srbiji, Ramljak je rekao da ne može reći da ga odluka suda zabrinjava.



"Pravni rizici postoje, ali to je odluka njihovog suda, mi ćemo se na tu odluku žaliti", rekao je Ramljak.



Dodao je da postoji i pravna mogućnost, prema kojoj Sberbank može ovršiti imovinu Agrokora u Srbiji, odnosno da je to pravni rizik, ali je istaknuo da misli da to nije realno.