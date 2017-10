Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, premijer Federacije BiH Fadil Novalić te ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara posjetili su danas Gradačac, gdje su obišli proizvodne pogone Mljekare Zolt Seee i WAGNER AUTOMOTIV" d.o.o. livnica aluminijskih odlivaka Gradačac.

"Cilj današnje posjete jeste da se susretnemo s tridesetak privrednika iz sjeveroistočne Bosne iz različitih privrednih djelatnosti koji u ovom trenutku zapošljavaju više od 25.000 ljudi. To je zaista jedna respektabilna grupa biznismena BiH od kojih želimo da čujemo prijedloge i sugestije šta bi izvršne vlasti trebali uraditi u narednom periodu da olakšamo njihovo poslovanje i da im omogućimo da realiziraju svoju planove u smislu širenja proizvodnje i novog zapošljavanja", izjavio je Zvizdić za Fenu.



Predsjedavajući Vijeća ministara ističe da država generalno treba da privrednicima olakša njihovo poslovanje, uredi legislativni regulatorni okvir za biznis, omogući i stvori atmosferu za dobre domaće investicije te privlačenje stranih investicija i povećanje izvoza kao jednog od baznih indikatora ekonomskog rasta.



"Ako generalno to uspijemo uraditi na nivou entiteta i na nivou Bosne i Hercegovine, a to znači mnogo kvalitetniji pristup u onim segmentima fiskalne finansijske politike koji će ići u pravcu podrške privrednim djelatnostima, onda smo naravno pomogli i Gradačcu i svim drugim općinama u kojima se ljudi posvećeni biznisu, ekonomskom razvoju i onome što je najvažnije u ovom trenutku za BiH, a to su nova radna mjesta. Zbog toga je konačna poruka da napustimo započetu neproduktivnu predizbornu retoriku i da se vratimo životnim pitanjima, a ključna životna pitanja su razvoj ekonomije i jačanje životnog standarda za sve građane BiH",poručio je Zvizdić.



Federalni premijer Fadil Novalić ističe da je zadovoljan što su u Gradačcu mogli razgovarati s privrednicima iz cijele sjeveroistočne Bosne, uključujući Tuzlanski i Posavski kanton te Brčko Distrikt.



"Tu smo da posjetimo i nekoliko fabrika, da vidimo kakve su se promjene dogodile i kako se snalaze s obzirom da se na tržištu mijenjaju okolnosti. Nijemci sele fabrike iz Kine i Turske i tu smo da obiđemo te tri-četiri fabrike. Ja sam lično ovdje na svom terenu. Učestvovao sam u izgradnji fabrike Vagner automotive, tako da se uvijek iznenadim kako je to sve napredovalo, kako raspolažu novom opremom i generalno kako proizvodnja funkcionira", kazao je Novalić za Fenu.