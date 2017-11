Zbog rasta crnog tržišta duhana BiH odlučila usporiti povećanje cijena cigareta

Foto: Arhiv/Klix.ba

Upravni odbor Uprave za indirektno oprezivanje (UIO) BiH usvojio je na današnjoj sjednici u Mostaru zaključak da se sagledaju efekti povećanja akciza na duhan i predlože izmjene zakona da se uspori dinamika povećanja akciza, saznaje Klix.ba.

Vlasti u Bosni i Hercegovine zabrinute su konstantnim rastom crnog tržišta do kojeg je doveo stalni porast poreskih opterećenja na duhan i duhanske prerađevine.



Naime, Zakon o akcizama u BiH koji se primjenjuje od 1. jula 2009. godine predviđa povećanje akciza na cigarete svake godine što je rezultiralo rastom cijena koje nikako nisu prilagođene primanjima bosanskohercegovačkih građana.



Nesrazmjer primanja sa cijenama cigareta doveo je do toga da su se brojni konzumenti cigareta okrenuli crnom tržištu što je u konačnici stvorilo uslove za ekspanziju tržišta rezanih duhana.



Duhanska industrija u nekoliko navrata upozoravala je bh. vlasti da stalnim povećavanjem akciza pokušavaju uskladiti standarde sa Evropskom unijom dok su prosječne plaće u državi ispod evropskog standarda.



Upravni odbor UIO BiH do kraja ove godine trebao bi dobiti analizu efekti povećanja akciza na duhan na osnovu koje će raditi na izradi zakonskih amandmana.



Prijedlog izmjene zakona s ciljem usporavanja dinamike povećanja akciza na duhan trebao bi u parlamentarnu proceduru biti upućen u toku iduće godine.



Spekuliše se da je od 2012. godine BiH izgubila 600 do 700 miliona KM budžetskih prihoda zbog prevelikog opterećenja na duhan i generalno rasta crnog tržišta.