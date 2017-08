U Općinskom sudu u Velikoj Kladuši sutra će biti održano treće ročište za prodaju Prehrambene industrije Agrokomerca, potvrdio je za Klix.ba direktor kompanije Ermin Mujić.

Foto: Klix.ba

Ročište će se održati u srijedu u 12 sati, a predmet prodaje su nekretnine, odnosno zemljišta i objekti koji pripadaju Prehrambenoj industriji Agrokomerca. U najvećem dijelu, radi se o mesnoj industriji, a utvrđena vrijednost nekretnina koje se prodaju iznosi preko 21 milion KM."Prodaje se fabrika za preradu mesa i hladnjače. Predmet prodaje su nekretnine, odnosno objekti, ali ne i strojevi unutar samih fabrika", pojasnio nam je Mujić.Najveću šansu za kupovinu Mesne industrije Agrokomerca ima AS Group, koji je krajem marta putem svoje firme AC Food d.d. Velika Kladuša već kupio trećinu postrojenja Agrokomerca. Tada je za 3,05 miliona KM kupljena tvornica stočne hrane, pogoni za preradu voća i povrća i skladišni prostor. Početkom juna AC Food je preuzeo i proizvodnju Agrokomercovog brenda Tops."Ja mislim da će se oni javiti i da će učestvovati u takmičenju, a za ostale ne znam", potvrdio je Mujić.Iz kompanije AC Food već su najavljivali da imaju strateški plan za čitav Agrokomerc, te da će ga realizirati dio po dio."Od 2018. do 2019. godine planiramo pokretanje mesne industrije, što je jedan od najkompleksnijih projekata za naš tim, budući da tu treba uključiti i kooperantsku mrežu, uzgoj tovnih piladi, kao i uzgoj koka nosilja. Uzgoj koka nosilja je projekat koji je već spreman i očekujemo da bude završen kroz 4-5 mjeseci", izjavio je prije nekoliko dana direktor AC Food Smail Korajlić.Podsjećamo, proces prodaje Prehrambene industrije Agrokomerca procijenjen na 21 milion KM traje već duži vremenski period, a u posljednje vrijeme spominjano je nekoliko potencijalnih investitora koji su bili zainteresirani za kupovinu nekadašnjeg velikokladuškog giganta prehrambene industrije.Krajem februara prošle godine kao najbolji ponuđač na usmenoj prodaji pred Sudom u Velikoj Kladuši bila je firma Ein Natural, vlasnika Nihada Imamovića, koja je za imovinu Agrokomerca ponudila 12 miliona KM. Drugi najbolji ponuđač bila je firma Silsila, vlasnika Mustafe Gadže, sa 5,5 miliona KM, dok je Razvojna banka FBiH sa 2,2 miliona KM bila treći najbolji ponuđač.Nekoliko dana prije nego je trebalo da uplati ponuđeni novac Imamović je odustao, zbog navodnih telefonskih prijetnji njegovoj porodici i njemu. Mustafa Gadžo je odustao bez obrazloženja te je na taj način Razvojna banka FBiH vrijednu imovinu Agrokomerca dobila za svega 2,2 miliona KM.Međutim, Kantonalni sud u Bihaću krajem augusta 2016. godine ukinuo je rješenje po kojem je prehrambena industrija Agrokomerca dosuđena Razvojnoj banci Federacije BiH, tako da je sve vraćeno na početak, odnosno pred Općinski sud u Velikoj Kladuši, gdje će se sutra održati treće ročište.Inače, imovina Agrokomerca, koja se prodaje u fazama, proteže se na ogromnom kompleksu veličine 270 dunuma u naselju Polje u Velikoj Kladuši i podijeljena je u tri cjeline.Prvu čine tvornice stočne hrane, pržionica kafe i prodaja voća i povrća, čiji je vlasnik odnedavno AC Food d.d., odnosno AS Group. Drugi dio predstavlja mesna industrija, hladnjače i skladišta, čijeg bismo vlasnika mogli sutra saznati, dok treću cjelinu sačinjavaju tvornice za proizvodnju biskvita, čokolade i kakaa, za čiju prodaju još nije pokrenut izvršni postupak.