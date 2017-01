Za mjesec dana rješenje o završetku restrukturisanja "Kosmosa"

Vršilac dužnosti direktora Vazduhoplovnog zavoda Kosmos Dušan Vještica rekao je da za mjesec dana očekuje donošenje rješenja o završetku restrukturisanja, nakon čega bi ovo preduzeće moglo početi normalno da funkcioniše i "siđe sa minimalca".

Vršilac dužnosti direktora Vazduhoplovnog zavoda Kosmos Dušan Vještica rekao je da za mjesec dana očekuje donošenje rješenja o završetku restrukturisanja, nakon čega bi ovo preduzeće moglo početi normalno da funkcioniše i "siđe sa minimalca".

Vještica je naveo da obim posla u preduzeću raste svakim danom i da se redovno izmiruju sve obaveze.



On je za Nezavisne novine rekao da se iznos, koji obuhvata kompletan ciklus plata, PDV-a, obaveza prema Fondu PIO i komunalija, kreće od 350.000 do 400.000 KM.



"To je iznos koji samostalno zaradimo, a nešto više od toga, u ovom trenutku malo teže ide", istakao je Vještica.



On je naglasio da je preduzeće završilo operativno-finansijsko restrukturisanje, te da svaki čas očekuju konačno rješenje suda.



Vještica je posebno izdvojio saradnju Kosmosa sa Elektroprenosom, izradu motora za Rafineriju nafte Brod, kao i paleta namijenjenih njemačkim autogigantima Mercedes i BMW.



Kosmos trenutno ima 195 radnika, od kojih 85 posto radi, dok je ostatak, kako je naveo Vještica, neperspektivna radna snaga koja će morati da prođe proces prekvalifikacije ukoliko želi da ostane u firmi.



"U trenutku kada sam preuzeo Kosmos, 50 posto radnika bilo je u proizvodnji, a drugih 50 su bili neproizvodni radnici. Danas je taj odnos smanjen na ispod 30 posto neproizvodnih, a naš krajnji cilj je da administraciju svedemo na svega 10 posto", najavio je Vještica.



Od prihvatanja plana restrukturisanja Kosmosa proteklo je tri mjeseca.