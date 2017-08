VW nudi podsticaje kupcima koji se rješavaju starih dizel vozila

Foto: EPA

Njemački proizvođač automobila Volkswagen saopćio je u utorak da će ponuditi gotovinske podsticaje u iznosu do 10.000 eura za ljude koji žele zamijeniti svoja stara dizel vozila, dok se Njemačka trudi da smanji štetne emisije nakon skandala o varanju.

Iz VW-a su istakli da će kupcima ponuditi popust na automobile koji zadovoljavaju najnoviji Euro 6 emisijski standard, u rasponu od 2.000 eura za kompaktne automobile do 10.000 eura za Touareg džip.



Proizvođač automobila je predložio dodatni popust od 1.000 do 2.380 eura za one koji kupuju ekološki prihvatljivija vozila na električni ili plinski pogon.



Istakli su da "priznaje svoj dio odgovornosti za klimu i zdravlje zbog mobilnosti na njemačkim ulicama".



Ponuda gotovog novca važit će do kraja 2017. godine, izjavio je portparol VW-a za AFP-u, dodavši da kompanija razmišlja o proširenju tog plana izvan Njemačke kako bi pokrila cijelu Evropu.



Predloženi podsticaji dolaze nakon samita vlade i industrije prošle sedmice o rješavanju visokih nivoa azotnih oksida emitovanih iz dizel motora.