Fabrika za proizvodnju pomfrita Srebreničanka iz Srebrenice obustavila je proizvodnju, zbog čega su se poljoprivredni proizvođači našli u neizvjesnoti, zajedno sa desetinama tona proizvedenog krompira.

Poljoprivredni proizvođači iz Srebrenice (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Azem Ašić (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Potpredsjednik Skupštine Opštine Srebrenica Radomir Pavlović je ranije govorio o propalim investicijama iz Federacije BiH u toj opštini, pod izgovorom pomoći povratnicima i otvaranja novih radnih mjesta, gdje je uz ostalo nabrojao i fabriku za proizvodnju pomfrita Srebreničanku."Do mene došli poljoprivredni proizvođači krompira da traže informaciju šta će biti sa njihovim krompirom koji su oni izvadili i deponovali. Trebalo je da ga otkupi ta pomfritara, jer su potpisani određeni ugovori. Međutim, niko im iz uprave nije odgovorio", kazao je Pavlović za Klix.ba.Nakon toga je, tvrdi Pavlović, dobio inforamciju da je promijenjen vlasnik firme, da nije isplaćen ni krompir od prošle godine, da su, navodno, u analizi našli da krompir nije dobar, odnosno da nema dovoljno škroba."Sjeli smo s načelnikom, a i na Skupštini je bilo o tome riječi, i donijeli zaključak da ćemo skladištiti u hladnjačama ljudi s terena krompir onih poljoprivrednih proizvođači koji imaju otprilike 50 tona, kako im to ne bi propalo", rekao je Pavlović za Klix.ba.Dodao je da će tražiti mogućnost da se krompir proda u nekim distributivnim centrima ili da se podijeli preko centra za socijalni rad."Opština će im garantovati cijene koje su imali sa fabrikom pomfrita", poručio je Pavlović.Napomenuo je da se, potom, javila informacija da je zatvorena pomfritara, što je logično budući da bi inače otkupljivali krompir i radili nešto.Azem Ašić, poljoprivredni proizvođač iz srebreničkog sela Osmače, kazao je za Klix.ba da ne namjerava svoj krompir prepustiti Opštini i čekati naplatu, kako im je to ponuđeno, jer mu se to ne isplati."Fabrika nije isplatila dugove ni od prošle godine, ima dosta ljudi iz Bratunca koji su zakinuti. Srebreničanka ne radi, nije nikad ni radila", zaključio je Ašić.Navodno je dogovorena otkupna cijena krompira poljoprivrednih proizvođača sa predstavnicima Srebreničanke bila 35 feninga.Podsjećamo, pokretanje Srebreničanke inicirao je investitor iz Azerbejdžana u nastojanju da ostvari saradnju s domaćim proizvođačima krompira, da bi se povećale sjetvene površine ove kulture u narednim godinama i kako bi kompletnu sirovinu za rad ova fabrika obezbjeđivala od domaćih uzgajivača krompira.