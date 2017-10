U Goraždu je otvorena trodnevna 14. privredna manifestacija "Dani jabuke". Sajam je okupio više od stotinu izlagača iz BIH, Srbije i Crne Gore a poljoprivredni proizvođači dobili su priliku da u prostoru dvorane "Mirsad Hurić" izlože svoje proizvode, od voća, povrća, različitih prerađevina i drugih proizvoda, među kojima je najveći broj onih koji plijene pažnju jer su domaći, i plod mukotrpnog rada ljudi koji proizvode hranu u vlastitim domaćinstvima.

