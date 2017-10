Višegodišnje pripreme Bosne i Hercegovine za posjetu inspekcijskog tima Direktorata za hranu, zdravlje, analize i revizije Evropske unije urodit će plodom i dobijanjem dozvola za izvoz pilećeg mesa i mesnih prerađevina od pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u EU, uvjeren je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

On je na današnjoj konferenciji za medije upriličenoj u Sarajevu kazao da je inspekcijskim tim iz EU posjetio BiH od 26. septembra do 6. oktobra 2017. godine i da će zvanični izvještaj stići za tri sedmice."Do tada imamo preliminarni i zato vam nećemo saopćiti da smo dobili dozvolu, ali sam uvjeren da ćemo to imati priliku zvanično saopćiti za najviše 20-ak dana", kazao je Šarović.Kako je Klix.ba ranije pisao , Inspekcijski tim Direktorata za hranu, zdravlje, analize i revizije Evropske unije (bivši FVO) dao je dozvolu bh. kompanijama Madi, Ovako, Brovis i Agreks za izvoz pilećeg mesa i mesnih prerađevina od pilećeg mesa na tržište EU."Mi smo se za njihov dolazak pripremali 2,5 godine u ovom sastavu, ali i odranije. Godine 2012. smo imali neuspjeh. Od tada smo zasukali rukave i u skladu s akcionim planom ovaj proces konačno priveli kraju", rekao je ministar i zahvalio se svojim saradnicima, Uredu za veterinarstvo, entitetskim institucijama, laboratorijama i izvoznim objektima.Naglasio je da je inspekcija provjeravala cjelokupan sistem u oblasti peradarstva BiH i poštivanje procedura, a da će dozvole za izvoz u EU izdavati Ured za veterinarstvo BiH."Pred nama je bio dug put, a mi smo ovaj posao uradili odlično i nadamo se najboljem", poručio je Šarović.