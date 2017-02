Prosječna plaća u RS-u manja iz mjeseca u mjesec

Foto: Arhiv/Klix.ba

Prosječna neto plaća u januaru ove godine u Republici Srpskoj (RS) iznosila je 815 KM i u odnosu na isti mjesec 2016. realno je manja za 0,6 posto, dok je u odnosu na decembar 2016. realno manja za 3,3 posto podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.

Do smanjenja prosječne neto plaće u januaru 2017. godine u odnosu na decembar 2016. došlo je uglavnom zbog velikog broja subjekata koji u januaru nisu imali isplatu, a koji imaju visoki prosjek plaće i zapošljavaju značajan broj radnika.



Posmatrano po područjima, u januaru 2017., najviša prosječna neto plata isplaćena je u području finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i iznosila je 1.238 KM.



S druge strane, najniža prosječna neto plaća u januaru 2017. isplaćena je u području administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti i to svega 527 KM.



U januaru 2017. godine, u odnosu na decembar 2016., nominalni rast neto plaće zabilježen je u područjima ostale uslužne djelatnosti i to za 17,6 posto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti za 13,8 posto i građevinarstvo za dva posto.



Smanjenje plaće, u nominalnom iznosu, zabilježeno je u područjima informacije i komunikacije i to za 36,2 posto, obrazovanje 6,7 posto i poslovanje nekretninama za 4,2 posto.



Iz Zavoda za statistiku su precizirali i da su cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u RS-u, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru 2017. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku više za 0,9 posto, dok su na godišnjem nivou, u prosjeku više za 0,4 posto.



Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene zabilježene su u devet, niže cijene u dva, dok su cijene u jednom odjeljku, u prosjeku ostale nepromijenjene. Najveći rast cijena u januaru zabilježen je u odjeljku alkoholna pića i duvan (3,6 posto) usljed povećanja cijena cigareta u prosjeku od pet posto, a posljedica su povećanja akciza na duhan i duhanske prerađevine od 1. januara 2017. godine.