Proizvedena prva bh. haubica: Koštat će milion KM, domet 40 kilometara

"Bratstvo" Novi Travnik – Tvornica mašina i hidraulike (BNT-TMiH) pri kraju je razvoja prototipa prvog modernog artiljerijskog oružja proizvedenog poslije rata u BiH. Riječ je o samohodnoj haubici kalibra 155 milimetara, saopćeno je iz ove kompanije.

Foto: Bratstvo Novi Travnik

Razvoj haubice traje već godinama, a iz ove fabrike, vojnog dijela nekadašnjeg novotravničkog giganta "Bratstva", najavljuju da će početkom 2017. obaviti prva testiranja samonavodećeg modernog oružja čiji je domet čak 40 kilometara.



Kako je kazao Adis Ikanović, v. d. direktora BNT-TMiH, riječ je o oružju koje je skoro u potpunosti bh. proizvod, jer osim kamiona i računarske opreme za navođenje, sve je proizvedeno u pogonima u Novom Travniku.



"Prva probna testiranja paljbe obavit ćemo na našem poligonu gdje testiramo minobacače, a treba vidjeti gdje ćemo pucati na mete daljeg dometa. Jedini takav poligon u BiH je u Glamoču, pa kad uzmemo u obzir da bi testiranje oružja u Češkoj, Turskoj ili drugoj zemlji koštalo i do milion KM, bolje je da platimo nešto novaca našoj vojsci", rekao je Ikanović.



Gotov proizvod bit će, kaže direktor, konkurentan na tržištu, jer će biti i do 20 posto jeftiniji od konkurentskog te mnogo lakši, što će ovakvom artiljerijskom oružju poboljšati mobilnost.



Interes za haubicu čija će cijena biti oko milion KM po komadu postoji, ali do završetka testiranja nikakvi ugovori neće biti potpisani.



Tehničke karakteristike:



– Domet 40 km

– Automatsko punjenje šest granata

– Kompjutersko GPS navođenje

– NATO kalibar 155 mm

– Mala težina