Proljetni mraz i snijeg te augustovske ekstremne vrućine, odnosno suša, nanijeli su ogromnu štetu poljoprivredi u Tuzlanskom kantonu (TK). Dosadašnja šteta iznosi i do 70 posto, zbog čega su poljoprivrednici Vladi Federacije BiH uputili upozorenje u kojem zahtijevaju isplatu zaostalih premija u iznosu od skoro 50 miliona KM i dodatnih 15 miliona maraka pomoći, u protivnom najavljuju proteste, blokadu saobraćajnica i Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Muhamed Halilović, predsjednik Grupacije poljoprivrednika TK, sekcije stočarstva i biljne proizvodnje kaže da je ova godina za poljoprivrednike mnogo teža nego 2012.



Ističe da je suša uzela svoj danak, zbog čega nije ostalo ni 30 posto kvalitetne hrane za ishranu stočnog fonda.



Zbog svega toga, naveo je, nije moguće postići kvalitet mlijeka prema evropskim standardima.



"Proizvodnja kvalitetne hrane iz ove ide i u 2018. godinu tako da će nama i naredna godina biti veoma teška, a moguća je i pojava raznih stočnih bolesti. Te probleme nećemo moći riješiti. Zbog svega toga u ponedjeljak smo bili u Sarajevu te zatražili od Vlade FBiH da nam isplate sredstva. Od resornog ministra Šemsudina Dedića smo dobili obećanje, međutim, Federalna vlada se poslije oglasila u pisanoj formi te navela da od tih sredstava nema ništa", naveo je Halilović.



Zbog novonastale situacije grupacija poljoprivrednika TK danas je u Tuzli održala sastanak na kojem je kao jedan od zaključaka navedeno da se od Federalne vlade pored isplate zaostalih podsticaja traži i dodatnih 15 miliona maraka u cilju rješavanja trenutnih problema.



"Naši poljoprivrednici se sada uzdaju u zaključak Parlamenta FBiH 15. juna ove godine, odnosno da će iz klirinškog duga bivšeg SSSR-a isplatiti poljoprivrednicima dug iz prethodnih godina, a posebno dug koji se gomilao u ovoj godini, za premije za mlijeko i biljnu proizvodnju", kazao je Suad Selimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla.



Svi spomenuti problemi, rekao je on, doveli su poljoprivrednike u veoma težak položaj, a postavlja se i pitanje kako održati registrovane obrte.



"Ljudi koji su ušli u registraciju obrta i koji su na svojim imanjima uposlili ljude, sada zbog elementarnih nepogoda trpe velike štete. Na kraju godine sigurno neće biti likvidni i morat će zatvoriti svoje obrte, jer bi u suprotnom ostali veoma mnogo dužni državi i dobavljačima", dodao je on.



Na području TK registrovano je 430 obrta, a ukoliko se nešto ne promijeni u skorijem periodu, poljoprivrednici su najavili radikalnije poteze.



"Stanje je dramatično i vjerovatno je tako u cijeloj BiH. Međutim, od Vlade FBiH očekujemo da ovaj put ispoštuje odluke Federalnog parlamenta o isplati svih podsticaja vezano za ostvarenu proizvodnju u poljoprivrednoj djelatnosti. Ukoliko se to ne desi, mi smo prisiljeni na proteste upozorenja s mehanizacijom, a onda i blokadu saobraćajnica, uključujući i željeznički saobraćaj te Međunardni aerodrom Tuzla", upozorio je Sadik Imamović, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Agro-inkubator iz Kalesije.