Povodom Svjetskog dana turizma danas je u zgradi UN-a u Sarajevu potpisan sporazum kojim se podržava projekt Via Dinarica dodjeljivanjem sredstava u iznosu od 100.000 KM, a potpisali su ga ministrica turizma i okoliša FBiH Edita Đapo i zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a Sukhrob Khoshmukhamedov.

Via Dinarica je projekt koji najbolje pokazuje šta sve turizam može uraditi za podsticanje razvoja u BiH, ali i cijeloj regiji. Zahvaljujući upravo ovom projektu, BiH se našla na naslovnicama National Geographica i Lonely Planeta te drugim magazinima koji preporučuju BiH kao jednu od neotkrivenih destinacija.



Ministrica turizma i okoliša FBiH Edita Đapo istakla je kako u BiH turizam ostvaruje 5 posto od ukupnog BDP-a te da je od neprocjenjive važnosti za ekonomiju, ali i socijalni i ekološki segment razvoja.



U BiH ovaj dan obilježavaju potpisivanjem sporazuma kojim se sufinansira projekt Via Dinarica, što je regionalni projekt koji povezuje sedam zemalja regije. Ovaj projekt je bitan jer promoviše i razvija sportsko-avanturistički i eko-turizam i lokalne zajednice. Također, Via Dinarica doprinosi unapređenju turističke ponude, proširenju kapaciteta i pobiljšanju turističkih proizvoda", rekla je ministrica Đapo na današnjoj ceremoniji.



Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a Sukhrob Khoshmukhamedov je rekao kako je nakon hemijske i naftne industrije turizam treći najjači izvozni potencijal u svijetu.



"Turizam donosi nadu, prosperitet i razumijevanje u cijelom svijetu, a turizam u BiH je jedna od najsvjetlijih tačaka na ekonomskom radaru zemlje. Via Dinarica kao jedan integrisan turistički proizvod može doprinijeti društveno-ekonomskom razvoju i poboljšanju kvaliteta života ljudi", rekao je Khoshmukhamedov.



Rekao je kako u BiH postoji veliki potencijal za razvoj turizma i smatra da se učešće turizma od 5 posto u ukupnom BDP-u može multiplicirati.



"Via Dinarica predstavlja šansu za BiH da razvije ruralna područja i osnaži skupine koje su ugrožene i nemaju mogućnosti za razvoj. Cilj ovog projekta je da uspostavi veze između gradova i ruralnih područja u BiH i regije, razvijanje svijesti o dobrim poslovnim praksama i zaštiti okoliša te razvijanje turističke ponude koja se oslanja na prirodne ljepote, tradicionalne ponude i jedinstveno kulturno-historijsko naslijeđe", kazao je zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a Sukhrob Khoshmukhamedov.



Generalna skupština UN-a je 2017. godinu proglasila međunarodnom godinom održivog turizma.