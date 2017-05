Trešnje mogu biti simbol razvoja ovog kraja, jedna je od teza koja se čula na svečanom otvaranju 15. međunarodnog sajma privrede, prehrane i turizma "Dani trešnje", koji se u naredna dva dana održava na sajamskim prostorima u mostarskom naselju Vrapčići. Na sajmu izlaže blizu 300 izlagača iz naše zemlje i cijele regije.

Sajam je svečano otvorio premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić, napomenuvši napore koje ulaže vlada koju vodi da olakša poziciju poljoprivrednicima.



"Nastojimo povećati ulaganja u ovu granu, privlačeći prije svega investitore, a s druge strane upumpavamo sredstva u ovu branšu, nastojeći da to bude sve više i više. Zakonskim mehanizmima nastojimo olakšati život poljoprivrednicima", kazao je premijer Novalić, dodavši kako je razvijen sistem formiranja obrta za poljoprivrednike i pijačne radnike.



Novalić je kazao i kako je Vlada prije dvije sjednice donijela odluku o plavom dizelu koji je još jedna od potpora poljoprivrednicima kroz preferencijalni status pri kupovini dizela, kako bi se troškovi smanjili.



"Naša poljoprivreda ima mnoge svijetle tačke, ali smo se mi fokusirali na tri stvari, mlijeko, meso i voće. Iako je naša struktura posjeda mala, neke kulture kao aronija su pokazale da i mali posjedi mogu omogućiti da neka porodica dođe do pristojne zarade na taj način", zaključio je Novalić, proglašavajući sajam otvorenim.



Značaj ovog sajma za Mostar naglasio je gradonačelnik grada na Neretvi Ljubo Bešlić, kazavši da je ova vrijedna manifestacija već postala dio brenda cijelog grada.



"Ovo je sajam i turizma, a mi smo grad turizma. Odlično je da ovako probamo da oživimo poljoprivredu, jer nam je industrija na klimavim nogama. Treba motivirati mlade ljude da se angažuju i da se na taj način razvija ukupna lokalna zajednica", rekao je Ljubo Bešlić.



Direktor sajma Salem Bubalo bio je ponosan što je manifestacija koju vodi dosegla svoje petnaesto izdanje, kazavši da ove godine ima blizu 300 izlagača te da su zbog ograničenih kapaciteta neke nažalost morali i odbiti.



"Ovaj sajam je mnogo širi od same trešnje koja je svojevrstan simbol ovog kraja, predstavljaju se mnogi izlagači iz oblasti turizma, prehrane i srodnih grana, a naš glavni cilj je okupiti što više ljudi, da se kroz upoznavanje kreiraju novi poslovi", kazao nam je direktor Bubalo.



Konkretno o trešnji i njenim mogućnostima nekoliko riječi nam je kazao dr. Ahmed Džubur, dekan Agromediteranskog fakulteta.



"Trešnje su najvažniji dio voćarske proizvodnje jer su izuzetno dohodovne, tako da tržište naše zemlje, ali i regije ima velike zahtjeve prema ovoj kulturi. Kad naši poljoprivrednici imaju stalnih problema s plasmanima, trešnje su pravo osvježenje", rekao je Džubur, naglasivši da ova sajamska manifestacija treba uraditi još koji korak naprijed kako bi se potenciralo stvaranje plantažnih zasada i to na principima špalirnog uzgoja, jer ono što se u našem voćarstvu dešavalo posljednjih godina u razvijenom svijetu je već sada prošlost.



Ovogodišnji partner sajma je Vlada Srednjobosanskog kantona, a generalni pokrovitelj Klas d.d. Sarajevo. Među izlagačima smo primijetili nekoliko vrlo aktivnih općina iz Srbije, kao što su Požega i Žabalj, a prisutnima na svečanom otvaranju obratio se i Semir Osmanagić, jedan od partnera sajma u prethodnim godinama.