Objavljen novi datum prvog leta Qatar Airwaysa na relaciji Doha-Sarajevo

Nakon što je avikompanija Qatar Airways treći put otkazala inauguracijski let na relaciji Doha-Sarajevo, danas je saopćeno kako će on ipak biti realizovan, ali ne 16. augusta, kako je bilo planirano, već 31. oktobra.

Nakon što je avikompanija Qatar Airways treći put otkazala inauguracijski let na relaciji Doha-Sarajevo, danas je saopćeno kako će on ipak biti realizovan, ali ne 16. augusta, kako je bilo planirano, već 31. oktobra.

Katarski portal Gulf Times prenio je saopćenje Qatar Airwaysa u kojem se navodi kako su planirana četiri leta sedmično na ovoj relaciji te da je linija uvedena u okviru politike širenja usluga na područje istočne Evrope."Uvođenje letova za Sarajevo je značajan korak naprijed u povećanju naše prisutnosti u istočnoj Evropi, a osigurat ćemo putnicima novu i uzbudljivu rutu u izvanredan grad i iz njega. To je ujedno i dokaz naše opredijeljenosti ka proširenju globalne mreže. Dodavanje Sarajeva u našu globalnu mrežu omogućit će putnicima u BiH da se spoje sa više od 150 destinacija širom svijeta kroz naš centar s pet zvjezdica - Hamad International Airport", rekao je izvršni direktor Qatar Airways grupacije Akbar al-Baker.Putnike će iz Dohe u Sarajevo i nazad prevoziti Airbus A320 koji ima 12 sjedišta u poslovnoj i 132 sjedišta u ekonomskoj klasi. Putnici će imati pristup sistemu za zabavu Oryx One koji nudi posljednja izdanja filmova, TV setova, muziku, igre i još mnogo toga.Let QR 293 iz Dohe kreće u 6:40 sati ujutro s očekivanim vremenom dolaska u 10:40 sati ujutro, dok let iz Sarajeva QR 294 kreće u 11:40 sati, a u Dohu bi stigao u 18:55 sati.Podsjetimo, kompanija je do sada otkazala tri inauguracijska leta, a kako su nam rekli s Međunarodnog aerodroma Sarajevo, razlog su specifični zahtjevi aviokompanije.