Novi namet proizvođačima mlijeka u FBiH: Obrazac 2B moraju plaćati i dostavljati svaki dan

Od početka ove godine transport sirovog mlijeka od proizvođača do mljekare u Federaciji BiH mora pratiti i "Obrazac 2B", bez kojeg mljekare ne smiju primiti mlijeko od kooperanata.

Od početka ove godine transport sirovog mlijeka od proizvođača do mljekare u Federaciji BiH mora pratiti i "Obrazac 2B", bez kojeg mljekare ne smiju primiti mlijeko od kooperanata.