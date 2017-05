Proizvodnja i prerada smilja ozbiljna su šansa ove zemlje, rečeno je prilikom potpisa 12 ugovora o sufinansiranju proizvođača i prerađivača ove vrijedne kulture. Misija USAID-a i Švedske ambasade u BiH, u sklopu projekta Farma II za razvoj poljoprivrede, finansira grantove u iznosu 717.216 KM.

Proizvodnja i prerada smilja ozbiljna su šansa ove zemlje, rečeno je prilikom potpisa 12 ugovora o sufinansiranju proizvođača i prerađivača ove vrijedne kulture. Misija USAID-a i Švedske ambasade u BiH, u sklopu projekta Farma II za razvoj poljoprivrede, finansira grantove u iznosu 717.216 KM.

Ivan Mandić, sekretar Vanjskotrgovinske komore BiH, ovom prilikom je rekao kako naša zemlja u ovoj oblasti bilježi konstantan rast, ali je naglasio da se nažalost sve više izvozi sirovi proizvod, a ne gotovi.



"Bilans razmjene u sektoru ljekovitog bilja i šumskih plodova je izrazito pozitivan, uz pokrivenost uvoza izvozom od 292 posto. Kad se to analizira po kategorijama, najbolju pokrivenost uvoza izvozom u prošloj godini ima eterično ulje od 1.347 posto", saopćio je sjajne statističke podatke Mandić te zaključio da je konačan cilj povećanje izvoza finalnog proizvoda.



Mandić je još pohvalio projekt Farma II, smatrajući ovakve aktivnosti velikim olakšanjem proizvođačima i prerađivačima.



Prisutnima se obratio i Peter Duffy, šef misije USAID-a u BiH, kazavši da mnogi priznaju kako je nakon ovakvih projekata uzgoj smilja znatno lakši.



"Sad je veći pritisak na prerađivačima koji ne mogu sustići ovaj obim proizvodnje, Farma II zato ima veći naglasak na prerađivačkim kapacitetima. To je izvrsno jer potvrđuje viši stepen zrelosti ovog sektora u Bosni i Hercegovni. Ovim novcem mi poboljšavamo životni standard za više od 300 ljudi te upošljavamo 130 novih radnika, a korist će imati i 200 poljoprivrednih proizvođača koji će raditi kao podugovarači", kazao je Peter Duffy.



Svoje dojmove o projektu iznijela je i Slobodanka Dangubić iz firme "Ljubilje", firme koja ima ambicija da posluje u skladu s vremenom, a to joj omogućava ovaj projekt.



Ivana Matić, direktorica Zemljoradničke zadruge "Loznica" iz Čapljine, govorila je o poslovima svoje zadruge koja se ponajviše bavi proizvodnjom sadnica smilja. Ovaj projekt tom subjektu donosi izgradnju objekta za smještaj destilatora, stalno upošljavanje jednog radnika i povremeno 15 radnica iz lokalne zajednice.