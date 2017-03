Mlinar uskoro otvara svoju prvu pekaru u BiH

Desetljećima Mlinarove pekarske delicije krase mnoge porodične stolove u Hrvatskoj, a zahvaljujući kompaniji MD Family, koja je vlasnik franšize za BiH, Mlinar d. d. stiže i u našu zemlju.

Bogati asortiman hljeba, peciva i slastica razvijali su se i obogaćivali kroz godine, osluškujući želje i potrebe kupaca, uskoro će građani Sarajeva, ali i svi oni koji posjećuju glavni grad BiH, na atraktivnoj lokaciji kod Vječne vatre, imati priliku da nagrade svoje nepce Mlinarevim pecivima.



"Otvaranje prve u nizu pekara Mlinar planirano je do kraja mjeseca marta, a u planu je širenje mreže do kraja godine, kako bi i ostali građani BiH imali priliku da uživaju u Mlinarovom bogatom asortimanu, kazao nam je Adnan Mujan", suvlasnik kompanije MD Family.



"Kroz više od stotinu godina našeg pekarskog iskustva stvorili smo veliku porodicu kupaca koji vole hljeb, peciva i slatke delicije iz naših toplih peći. To je vrijednost koja nas pokreće...", krilatica je Mlinara, čija je bogata historija garant kvaliteta.



Mlinareva priča datira još iz 1903, kada je na Križevcima utemeljna tvrtka "Prvi križevački paromlin i paropila Hinko Švarc i sinovi", koja je sagradila mlin za meljavu pšenice, a kroz godine iza nas konstantno je rasla.

U Zagrebu je 1969. otvorena u to vrijeme najveća industrijska pekara u državi, koja je ostala do danas, a od 1993. ime je promijenjeno u dioničko društvo Mlinar, koje svoje objekte ima širom Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Njemačke, Slovačke, Australije, Švicarske, a sada i u BiH.



"Između ostalog, Mlinaru je dodijeljen i Halal-certifikat za proizvodnju, distribuciju i prodaju pekarskih slastičarskih proizvoda, sendviča i salata. Uskoro smo tu sa vama, dođite i posjetite nas, a mi vam garantujemo da ćete nam se uvijek i iznova vraćati", riječi su Mujana.