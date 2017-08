Najpozitivnija poslovna priča iz Ljubinja, male i siromašne hercegovačke opštine je Koka Produkt d.o.o. Ljubinje, uspješno preduzeća iz peradarskog sektora. Zapošljavaju šezdesetak radnika, što je za Ljubinje izuzetno veliki broj, pokrivaju tržište cijele Bosne i Hercegovine, izvoze u Srbiju i Crnu Goru, ali tržište Evropske unije za njih je, kao i za ostale bh. peradare zatvoreno i tu kreću problemi.

