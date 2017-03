U južnom dijelu Mostara, industrijskoj zoni, nalazi se INTERA tehnološki park, institucija koja značajno nadmašuje klasične poslovne inkubatore te različitim dodatnim djelatnostima i edukacijama kreira cijeli spektar mogućnosti svojim korisnicima. INTERA, između ostalog, čini mnogo na približavanju modernih tehnologija našim industrijskim subjektima.

U južnom dijelu Mostara, industrijskoj zoni, nalazi se INTERA tehnološki park, institucija koja značajno nadmašuje klasične poslovne inkubatore te različitim dodatnim djelatnostima i edukacijama kreira cijeli spektar mogućnosti svojim korisnicima. INTERA, između ostalog, čini mnogo na približavanju modernih tehnologija našim industrijskim subjektima.