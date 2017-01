U prostorijama nekadašnjeg Rudnika lignita Lipnica u istoimenom mjestu kod Tuzle 2004. godine osnovan je Inkubator malih i srednjih preduzeća. Danas u ovom inkubatoru djeluju 33 firme, a u jednom od proizvodnih pogona nastaju i cipele svjetski poznatog brenda Prada.

