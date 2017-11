Godinu nakon najave da će BAT preuzeti Fabriku duhana Sarajevo još nema nikakvih promjena

British American Tobacco (BAT) trebalo je da preuzme duhanski dio Fabrike duhana Sarajevo (FDS), a do potpisivanja ugovora još uvijek nije došlo.

Pregled 10 najvećih vlasnika FDS-a (Izvor: Registar vrijednosnih papira u FBiH)

Početkom 2017. godine mediji su javili, pozivajući se na izvore iz British American Tobacca (BAT) i Fabrike duhana Sarajevo (FDS), da su završeni pregovori o prodaji duhanskog dijela FDS-a i da će pravno obavezujući ugovor biti potpisan u sljedećih nekoliko dana.Nepunu godinu poslije do prodaje još uvijek nije došlo, a austrijski CID Adriatic Investments GmbH je i dalje većinski vlasnik FDS-a s ukupno 78,71 posto udjela. Drugi najveći vlasnik je Provectus ulaganja d.o.o. Zagreb s 4,48 posto vlasničkog udjela.Direktor FDS-a Edin Mulahasanović, koji još uvijek upravlja kompanijom, nije bio voljan da komentariše prodaju duhanskog dijela kompanije, napominjući da bi o tome trebalo da se očituju predstavnici BAT-a. Iz BAT-a, međutim, nema odgovora.Predsjednik Udruženja dioničara Dividenda Halil Čengić kazao je za Klix.ba da se još uvijek ništa nije promijenilo u FDS-u, uključujući i kompletan stari menadžment, ali da se još uvijek očekuje da će BAT preuzeti duhanski dio FDS-a."BAT će, vjerovatno, preuzeti duhanski biznis FDS-a. To sporo ide, budući da je FDS veliki konglomerat, u čijem je vlasništvu Vakufska banka, Fond MI-Group, a i najveći su dioničari Privredne banke", kazao je Čengić.Dodao je da Provectus ulaganja, drugi najveći vlasnik FDS-a, polako prodaje dionice."Svi koji imaju udjela se polako 'rastaljuju'. Zato se vlasnik još uvijek nije pojavio, nema vanjskih manifestacija. To traje, Edin Mulahasonivć je i dalje apsolutni upravitelj", zaključio je Čengić za Klix.ba.