Federalno ministarstvo poljoprivrede traži podatke o cijenama malina kod otkupljivača

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zatražilo je od Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH informacije o cijenama po kojima otkupljivači prodaju malinu na evropskom tržištu, kazao je za Klix.ba Šemsudin Dedić, resorni ministar.

S obzirom na to da u javnosti ima puno dezinformacija vezanih za kretanja cijene maline na evropskom tržištu, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odlučilo je doći do preciznih podataka u Upravi za indirektno oporezivanje BiH."Zatražili smo da nam redovno dostavljaju izlazne fakture pa da znamo po kojoj tačno cijeni otkupljivači prodaju malinu vani. Zahvaljujući tome bit ćemo u stanju da utvrdimo kakva je stvarna tržišna cijena maline, pa i kakva bi trebala biti realna otkupna cijena. Znam da postoji određeno nepovjerenje između proizvođača i otkupljivača i nadam se da će ova mjera pomoći da je prevaziđemo", rekao je Dedić.On ističe da u ovom trenutku većina otkupljivača u Federaciji nudi gotovo pa iste cijene."Problem imamo jedino u Unsko-sanskom kantonu gdje otkupljivači ne odustaju od najniže cijene u državi od 1,50 KM, koja je apsolutno neprihvatljiva. Vlada USK je zaista dala sve od sebe i podigla je poticaje proizvođačima na 0,45 KM no bez saradnje otkupljivača malinarstvo neće opstati", kaže Dedić.On ističe da očekuje od općina i gradova da se također uključe u rješavanje problema."Imamo u tom pogledu svjetlih primjera iz Zeničko-dobojskog kantona. Neki načelnici su se prošle godine u predizbornoj kampanji puno zalagali za malinare, sad je dobar trenutak da ispune barem dio svojih obećanja", rekao je za kraj Dedić.