Nakon sastanka sa predstavnicima entitetskih udruženja živinara i proizvođača jaja u BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je objavio da će u toku 2017. godine u našu zemlju doći inspekcija Direktorata za hranu, zdravlje, analize i rizik Evropske unije koja bi domaćim proizvođačima mogla dati dozvolu za izvoz mesa peradi, hrane i proizvoda od mesa peradi i jaja u EU.

