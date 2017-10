Povodom 115 godina rada sarajevske velepekare Klas, portal Klix.ba imao je priliku razgovarati s direktorom Nihadom Imširovićem.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

U presjeku stanja kompanije u dosadašnjem toku kalendarske godine, Imširević je otkrio detalje pozitivnog trenda u smislu rasta postojećeg izvoza i dodatnog širenja izvoza u nove države.Također, dotakli smo se problema u vezi s jagodičastim voćem, uključujući pad cijena malina i novi zamah u otkupu jagoda.Poslovne rezultate na izvoznim tržištima u prvih devet mjeseci ove godine ocjenjujem još boljim, sadržajnijim, inovativnijim, asortimanski diverzificiranim, u odnosu na isti period prošle godine. Raduje nas značajan rast izvoza u zemlje Skandinavije, potom Hrvatsku, Sloveniju, i naravno plasman Klasovih proizvoda u veliki austrijski trgovački lanac Penny Markt.BiH ima velike mogućnosti za proizvodnju zdrave hrane i Klas zajedno s ostalim članicama AS Grupacije upravo u tome vidi svoju šansu. Želimo maksimalno uposliti svoje proizvodne i logističke kapacitete i tako pokrenuti veliki lanac kvalitetne domaće proizvodnje. Dobar primjer jačanja domaće poljoprivredne proizvodnje u saradnji s Klasom jeste vlastiti program organiziranog uzgoja, otkupa i prerade jagodičastog voća. Ovaj program implementirali smo još 2001. godine, bili pioniri na tržištu BiH i vremenom popularizirali do te mjere da su danas smrznute maline izvozni artikal broj jedan u kategoriji voća i povrća.Nažalost, ove godine i uzgajivači i otkupljivači u BiH suočeni su s teškom situacijom na tržištu malina. Naime, zbog povećane ponude, a smanjene potražnje, otkupna cijena na evropskom i svjetskom tržištu je znatno pala u odnosu na cijene iz ranijih godina. Jedan od razloga su, svakako, jeftine maline iz Ukrajine. Ranije su Ukrajinci prodavali maline na ruskom tržištu, a sada robu plasiraju na tržište EU.I pored svega, Klas je uspio zadržati kontinuitet u otkupu jagodičastog voća, s tim da smo od ove godine značajnije krenuli u otkup jagoda.Pokušavamo iznaći prava rješenja, kako u segmentu zastupništva i distribucije, tako i na polju adekvatnog prodajnog portfolia, jer svako tržište ima svoje specifičnosti.Uspostavili smo kontakte s distributerima na tržištu Kine i otpremili uzorke brašna, jufke, tjestenine i konditorskih proizvoda u ovu daleku azijsku državu. Očekujemo pozitivne reakcije, a samim tim i prve narudžbe u kategoriji konditoraja, jer Klas tu ima definitivno najraznovrsniji asortiman, počev od Bosanskog lokuma, Sarko rolata, Fit integralnog keksa, vafla, čajnih peciva... Osim toga, u stalnim smo kontaktima i inicijalnim ponudama za distributere na tržištima Iraka i Libije.Apsolutno. Sa svim izvoznim kupcima smo u redovnom kontaktu i zajednički nastojimo proširivati asortiman. Kupce redovno obavještavamo i o svakom našem novom proizvodu, a ove godine veliki uspjeh smo postigli lansiranjem jufke u posebnom, inovativnom pakovanju – čvrstoj posudi koja jufku štiti od lomljenja i isušivanja. Kada smo početkom ove godine razvili ovaj proizvod, znali smo da će to biti pun pogodak za izvozna tržišta, jer je riječ o inovaciji i kvalitetu, po konkurentnoj cijeni.Dobre rezultate postiže još jedan novi proizvod – orijentalna slastica Rahat lokum.Klas svoju konkurentsku prednost na izvoznim tržištima gradi upravo na bosanskoj kuhinji, odnosno našim tradicionalnim proizvodima, poput baklave, pite, somuna, jufke, lokuma...Velik i značajan. Mislim da smo, među proizvodnim kompanijama iz Bosne i Hercegovine, vodeći po obimu podrške društvenim, socijalnim, sportskim, kulturnim, obrazovnim projektima i aktivnostima.Decenijama je Klas u javnosti prepoznat kao društveno odgovorna kompanija, pa svakog dana primamo desetine molbi za različita sponzorstva i donacije. I mi ponekad samoinicijativno organiziramo neku humanitarnu akciju, kao što smo to učinili sada, povodom Svjetskog dana hrane, 16. oktobra, kada smo Javnoj kuhinji Crvenog križa Kantona Sarajevo i Kolektivnom centru u Hrasnici donirali dvije tone brašna te slatkiše za djecu iz Kolektivnog centra.Trenutno imamo 956 uposlenika različitih profila, kvalifikacija, kompetencija. Zbog povećane potražnje za određenim artiklima, kao i zbog razvoja novih proizvoda, u prilici smo proširivati kapacitete, a samim tim i povećavati broj uposlenih u proizvodnji. To se posebno odnosi na linije gdje proizvodimo tost i druge rezane hljebove, puslice, smrznute pekarske proizvode... Nedavno smo počeli proizvodnju "dizajniranih" ručno rađenih kolačića makaronsa, i tu se ukazala potreba za dodatnom radnom snagom.U ovoj godini povećali smo kapacitete u kategoriji pakovanih peciva, kao i u kategoriji integralnog brašna (heljda, ječam i raž). Pratimo evropske i svjetske trendove zdrave prehrane, konsultujemo domaće nutricioniste, usavršavamo tehnologiju, ulažemo u tehnološki kadar... Znamo da posebnu pažnju potrošači posvećuju kvalitetu onih proizvoda koje konzumiraju u svakodnevnoj ishrani. Tu su, svakako, hljeb i pecivo kao neizostavni dio trpeze u BiH. Među rijetkim smo proizvođačima koji brašnu ne dodaju nikakve enzime i aditive.Kontinuirano radimo na uvođenju novih standarda kvaliteta, a ove godine radili smo na upotpunjavanju halal certificiranih proizvoda. Nakon što smo u halal program uveli i brand Sarko (rolati i tortice), sada s ponosom možemo potvrditi da su apsolutno svi proizvodi Klasa, njih više od 500, halal. Halal više nije pitanje samo vjere, halal je danas svjetski trend pa je razvoj halal industrije u velikom usponu.Konkurenciju poštujemo, uvažavamo i cijenimo. Bez zdrave konkurencije nema ni zdravog biznisa, ni zdravog razvoja. Konkurencija vas tjera da budete bolji, inventivniji, proaktivni te da uvijek budete korak ispred – novim artiklima, kvalitetnijim servisom, unaprijeđenim i poboljšanim kvalitetom, širokim asortimanom...Modernom, prepoznatljivom i snažnom kompanijom, apsolutnim tržišnim liderom u Bosni i Hercegovini sa zaokruženim i jasno diferenciranim asortimanom, izvozno orijentiranom i stabilnom kompanijom čiji će se proizvodi nalaziti na policima trgovina na svim kontinentima, ambasadorom tradicionalnih bosanskih proizvoda... Idemo mijenjati navike i doći tamo gdje nas nije bilo.