BH Gas pisao Hrvatskoj: Ako ste prijatelji BiH započnite izgradnju plinovoda do naše granice

Rukovodstvo kompanije BH Gas apeluje i bori se da država BiH ne bude oštećena u očito neustavnom sporazumu koji je Republika Hrvatska potisala s entitetom RS o spajanju starog produktovoda u Bosanskom Brodu s Hrvatskom, kojim će se plinom snabdjevati prije svega građani u manjem entitetu, i što je znak da bi projekt plinovoda prema Zenici mogao propasti.

"BH-Gas tokom svoje dugogodišnje saradnje sa hrvatskom kompanijom Plinacro nikad nije razmatrao opciju da se istoj obrati putem otvorenog pisma, kako Plinacrou, tako i hrvatskoj javnosti. Navedena opcija nije bila u opticaju iz prostog razloga što je saradnja bila više nego korektna, a sada je nažalost narušena do te mjere da svojim izjavama zbunjujete javnost i iznesenim tvrdnjama opravdavate projekat pretvaranja produktovoda u 'plinovod'", poručuju iz kompanije BH-Gas..



Poručuju da su se za takav korak odlučili jer se u proteklih 15 godina aktivno s Hrvatskom radilo na promociji izgradnje gasovoda Slobodnica-Bosanski Brod-Zenica.



"Za ovo vrijeme izradili smo studiju izvodljivosti, potpisali tri pisma namjere i obraćali se međunarodnim finansijskim institucijama za finansiranje projekta, te u svemu tome dobili zeleno svjetlo. Podrška vas, kolega iz kompanije Plinacro, je uvijek bila iskrena i na nivou koji je često prevazilazio uobičajene partnerske odnose. Nadalje, kao što znate nikad, ali nikad nije razmatrana opcija spajanja države Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske preko starog produktovoda, već upravo suprotno da se na bazi izgradnje interkonekcijskog transportnog gasovoda spoje dvije susjedne države, a slijedom toga i Rafinerija Brod", poručili su iz ove bh. kompanije.



Naglašavaju da RS nikad nije dala saglasnost na spajanje dva transportna plinska sistema, upravo iz razloga što taj sistem dolazi iz Republike Hrvatske.



"Danas, vi ste saglasni da se jedan stari produktovod priključi na vaš sistem, koji je jedan od najmodernijih plinskih sistema u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Ne samo da planirate da dato omogućite, već u javnosti plasirate informacije da pretvaranje produktovoda u 'plinovod' neće biti smetnja izgradnji konekcije Slobodnica-Bosanski Brod- Zenica. Ako neće, kako tvrdite, javno vas molimo da potvrdite te tvrdnje i započnete izgradnju plinovoda do granice Bosne i Hercegovine i time dokažete da ovaj produktovod zaista nije smetnja. Ujedno, javno upućujemo pitanje cjelokupnoj javnosti Hrvatske i vama kao kompaniji iz ovog resora, da li biste dozvolili na primjer da Slovenija izgradi 'direktni vod' i snabdjeva potrošače u Republici Hrvatskoj ili da Republika Srbija snabdjeva potrošače u Vukovaru, gasovodom koji je izgrađen iz pravca Republika Srbije? Ne samo da ovim dozvoljavate nešto što ne biste dozvolili na svom sistemu, već nalazite opravdanja i to stručna za ovaj projekat", navodi se u pismu kompanije BH-Gas Hrvatskoj.



BH-Gas moli Hrvatsku da ne iznosi tvrdnje da i dalje ostaje aktivan projekat Slobodnica – Bosanski Brod – Zenica, jer predstavnici Republike Srpske u svojim izjavama pri potpisivanju Sporazuma tvrde da je cilj Rafinerija, a ne npr. Zenica, odnosno nije cilj interkonekcija, već ciljani i poznati potrošač.



"Upravo smo zajednički u proteklom periodu provodili aktivnosti na promjeni stava Energetske zajednice, koja projekat izgradnje IAP plinovoda (azerbejdžanski gas) nije proglasila od interesa za naše zemlje (PECI/PMI), a sada saznajemo da je jedan stari produktovod od interesa za Republiku Hrvatsku i kompaniju Plinacro. Takvih 'interesnih' povezivanja između dvije zemlje nema, jer i vaši i naši ciljevi su IAP gasovod, gasovod Slobodnica – Brod – Zenica, Južna interkonekcija Split – Zagvozd-Travnik, LNG terminal Krk itd. U želji da ćete vašu javnost, a i vlasti upoznati u svu štetnost pretvaranja starog produktovoda u “plinovod” i da je naša budućnost u izgradnji magistralnih gasovoda, srdačno vas pozdravljamo", zaključuje se u saopćenju.