BBI banka i Obrtnička komora FBiH potpisale protokol o povoljnijim stopama finansiranja

Direktor Bosna Bank International (BBI) Amer Bukvić i predsjednik Obrtničke komore Federacije BiH Željko Babić potpisali su danas u sjedištu BBI banke u Sarajevu protokol o poslovnoj saradnji koji će članovima ove komore omogućiti pristup povoljnijim finansijskim sredstvima.

"BBI banka je opredijeljena da potiče razvoj privrede i stvara dobar poslovni ambijent. Ovo je jedan od projekata koji je od značaja za obrtnike jer im otvaramo mogućnost da dobiju povoljna finansijska sredstva. Naše strateško opredjeljenje je podrška privredi BiH i razvoju poduzetništva, a mali obrti mogu biti osnova za kreiranje svijesti i poduzetničkog ambijenta. Naš cilj je da omogućimo tim ljudima lakše poslovanje, bolju produktivnost i profit, što će u perspektivi omogućiti nova zapošljavanja i bolji standard građana", kazao je Bukvić.



U Federaciji Bosne i Hercegovine registrirano je više od 50.000 obrta, sa preko 100.000 uposlenih.



"Okosnica male privrede i jesu ove vrste registrovane djelatnosti, no ova kategorija privrednika - fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost, nepravedno su zapostavljene u poslovnom svijetu. Većina njih nije u PDV sistemu, ali nivo poslovne aktivnosti izražen kroz godišnju realizaciju je uglavnom blizu 50.000KM. Dakle, mi već imamo registrovane obrtnike i naša obaveza je da osiguramo poslovni ambijent u kojem će oni dodatno razviti svoje obrte. Također, mi moramo stimulirati građane, potencijalne obrtnike, koji nisu do sada iz raznih razloga registrirali svoje obrte, a žele da rade, kako bi konačno napravili taj korak", kazao je Babić, zahvaljujući se BBI banci koja je pružila podršku malim obrtnicima.



Potpisivanju protokola prisustvovali su i Naser Idrizagić, predsjednik OK Kantona Sarajevo, Nedžad Nuhanović, predsjednik OK Tuzlanskog kantona i Domagoj Andrijanić, generalni sekretar OK FBiH.