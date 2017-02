Banja Luka: Projektom "Life" do boljih uvjeta za investiranje

Grad Banja Luka i Grupacija Svjetske banke zajednički rade na regulatornoj reformi administrativnih procedura u nadležnosti Grada, privlačenju investitora i stvaranju boljih uvjeta za investiranje, u sklopu projekta „Life“, koji finansira Ambasada Velike Britanije.

To je bila i glavna tema današnjeg razgovora gradonačelnika Banje Luke Igora Radojičića i ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Edwarda Fergusona.



Britanska ambasada željela je, kazao je Ferguson, da pomogne administraciji Grada Banja Luka, ali i da rade s drugim nivoima vlasti u BiH - da se poboljša poslovno okruženje te na taj način omogući i olakša privrednicima, kompanijama da se lakše registruju i otvaraju nova radna mjesta.



Kako je istakao, glavni cilj projekta "Life" je da se u narednih godinu dana pokuša doći do značajnih smanjenja cijena poslovanja za kompanije, npr. smanjenja cijena za registraciju za deset posto, te kraćeg vremena koje je potrebno za dobijanje dozvole za rad za oko 20 posto.



Radojičić je podsjetio da je ugovor o pristupanju projektu "Life" potpisao krajem prošle godine s Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), te da njihov konsultantski tim već od 15. januara radi s gradskom administracijom na preporukama kako poboljšati poslovno okruženje.



"Ono što smo identifikovali kao prioritet odnosi se na izdavanje građevinskih dozvola i osnovna ideja do koje želimo da dođemo u finalu jeste ono što se zove 'one stop shop'. Naša ideja je da iz ovog procesa izađemo s pojednostavljenjem procedura, pa i uz mogućnost ukidanja nepotrebnih taksi i određenih pojeftinjenja. Također, želimo bolje poslovno okruženje, jeftinije, transparentije i efikasnije", kazao je Radojičić, koji je zahvalio britanskoj ambasadi na podršci koju je do sada iskazala putem ovog projekta.



Gradonačelnik Radojičić i ambasador Ferguson danas su razgovarali i o setu drugih pitanja koja se tiču poslovnog okruženja, prije svega o IT sektoru, razvoju industrijskih zona te o zemljišnoknjižnoj evidenciji.