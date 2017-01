Ambasador Republike Turske u BIH Haldun Koc posjetio je BPK Goražde gdje je sa premijerom ovog kantona Emirom Okovićem razgovarao o temama iz oblasti ekonomije i obrazovanja, te aktuelnom projekatu izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo.

Ambasador Republike Turske u BIH Haldun Koc posjetio je BPK Goražde gdje je sa premijerom ovog kantona Emirom Okovićem razgovarao o temama iz oblasti ekonomije i obrazovanja, te aktuelnom projekatu izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo.

Foto: Klix.ba

"Mogu ocijeniti ovaj susret veoma korisnim sa aspekta budućih vidova saradnje i projekata, zato što smo na ovom sastanku na jedan detaljan i precizan način pokušali razmotriti koji su to vidovi i oblici saradnje koji mogu pomoći da se nivo bilateralne razmjene poveća konkretnim doprinosom ulaska turskih investicija u ovaj kanton", izjavio je Koc.Premijer Emir Oković ističe da je za BPK Goražde trenutno najbitnija tema izgradnja ceste Beograd -Sarajevo."Mi smo još jednom upoznali turskog ambasadora dokle smo došli sa našim aktivnostima i iznijeli argumente prema kojima smatramo da ta trasa treba proći kroz Goražde, s obzirom da je to, na kraju krajeva, i neka obaveza iz Dejtonskog sporazuma.Istaknuli smo da smo, u smislu aktivnosti na toj trasi, otišli najdalje, da ovih dana zaključujemo ugovor o izradi projektne dokumentacije i da smatramo da je to dodatna podrška razvoju privrede, jer znamo da je privreda u BPK Goražde, na čitavoj relaciji od Višegrada do Sarajeva, trenutno najrazvijenija i da kvalitetna komunikacija može unaprijediti ukupno stanje u ovoj oblasti", kazao je Oković.Ovom prilikom istaknuta je i dobra saradnja općina u sastavu BPK-a Goražde koja je, na principu bratskog povezivanja, uspostavljena sa pojedinim turskim općinama, poput projekta uspostave kabineta za turski jezik u OŠ "Husein ef. Đozo".Delegacija Ambasade Republike Turske prisustvovala je obliježavanju 26. Januara, Dana prvog oslobođenja općine Goražde u Drugom svjetskom ratu, položili su cvijeće i na Spomen obilježje ubijenoj djeci Goražda a organizirana je i posjeta Općini Goražde, Muftijstvu goraždnskom, te proizvodnim pogonima kompanije "Pobjeda-Rudet".