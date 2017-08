U Elektrolizi mostarskog Aluminija danas je proizvedena trimilionita tona tekućeg metala otkako je Elektroliza počela s radom, kasnih 70-ih godina prošlog stoljeća.

Aluminij d.d. Mostar tako je, u godini u kojoj slavi 20. godišnjicu ponovnog pokretanja proizvodnje nakon razornog ratnog uništenja tvornice, ostvario zavidan uspjeh koji svjedoči kako je tri miliona tona vrhunskog aluminija iz mostarskih elektrolitičkih ćelija tokom proteklih desetljeća dosegnulo na desetke zemalja na svim stranama svijeta.



Podsjećamo, Aluminij je pod svojim prepoznatljivim imenom ustrojen 1977. godine, otkada izrasta u nositelja razvitka aluminijske proizvodnje u BiH, ali i u okosnicu ukupnoga života ovoga podneblja. Godine 1992. sustigla ga je surova razaračka snaga rata, te ga agresorske snage ruše, pljačkaju i pale. Ratna šteta je dosegnula 140 miliona eura. Obnova je krenula već 1995. godine, da bi 1997. bio pušten u rad pogon Anode, a iste godine ponovo upaljena i prva elektrolitička ćelija u Elektrolizi. Puni kapacitet od 256 elektrolitičkih ćelija dosegnut je u novembru 1999. godine. Aluminij je otad proveo opsežna i stotine miliona eura vrijedna osavremenjivanja pogona, dosegnuvši čistoću elektrolitičkog metala od 99,85 posto, zbog čega je prepoznatljiv diljem svijeta, a njegov metal tražen među najzahtjevnijim kupcima.



Recesijski učinci i posljedice prethodnih loših upravljanja aktuelnoj su upravi ostavili u naslijeđe 25 posto ugašenih ćelija, čije je ponovno pokretanje, vrijedno više od 15 miliona KM, danas u toku.



"Žalosti me to što smo ovu brojku mogli dosegnuti i puno prije, da su neke stvari u prošlosti urađene drukčije. No, kada se osvrnem na sve što smo proživjeli i na prošlogodišnje gotovo bezizlazno stanje i vidim što smo u međuvremenu uspjeli uraditi, kao snažan i sposoban tim, obuzima me osjećaj nevjerovatnog ponosa na sve naše djelatnike, posebno na one u proizvodnji", komentirao je Boris Vican, izvršni direktor za tehničke poslove i član Uprave Društva, čestitavši kolegama trimilionitu tonu koja je danas vrila na 950°C, a koju su ćelijaši znalački nadzirali, radeći na radnoj temperaturi višoj od 60°C, pod slojevima teške zaštitne opreme.



Taj se metal sada hladi u jamama Aluminijeve Ljevaonice, pripravan osvojiti svijet, a direktor Društva i predsjednik Uprave Mario Gadžić zadovoljno poručuje kako će, ovim tempom, sljedeću okruglu brojku slaviti puno prije.



"Brojka je ovo koju smo dužni poštovati. Uporni smo u provedbi sveobuhvatnog restrukturiranja Aluminijevog poslovanja, a do oktobra sljedeće godine u radu ćemo imati svih 256 ćelija, te ćemo, zajedno s maksimalno optimiziranim mogućnostima pretapanja u Ljevaonici, dosegnuti nove rekorde u ukupnoj količini proizvodnje. Još smo daleko od tačke na kojoj bismo mogli kazati kako smo u cijelosti prebrodili naslijeđene probleme. Međutim, lani smo bili pred stečajem, a danas palimo ugašeni dio proizvodnje i stremimo višim stepenima obrade našeg metala, odnosno njegovoj finalizaciji unutar našega kruga, što nam je strateškom vizijom na kojoj danonoćno radimo", zadovoljan je direktor, saopćeno je iz Aluminija.