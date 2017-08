Preduzeće Šume RS od 600 firmi potražuje 16 miliona KM dugovanja

Risto Marić (Foto: Klix.ba)

Krajem jula i početkom augusta javnost u BiH je svjedočila nemilim scenama u općini Čajniče i imenovanju Neđe Mašića na mjesto v. d. direktora u Šumskom gazdinstvu Vučevica. Radnici tog šumskog gazdinstva su danima protestovali protiv njegovog imenovanja, tražeći da tu poziciju zauzme neka od stručnih osoba među zaposlenima koja dovoljno poznaje probleme s kojima se to gazdinstvo susreće. Mašić je, ipak, kao kadar SNSD-a i uz asistenciju policije zasjeo u fotelju direktora gazdinstva, a radnici se vratili na posao. Politika je opet trijumfovala nad strukom, što je i bio povod da porazgovaramo s direktorom Šuma RS Ristom Marićem.

Marić, koji je i sam stao pred radnike i poručio im da Mašić mora biti imenovan na mjesto v. d. direktora, jer politika imenuje ljude na takve pozicije, slično ponavlja i danas.



"Opšte je poznato, koliko god mi to htjeli da priznamo ili ne priznamo, da je situacija takva kakva jeste, mi imamo demokratiju koja je nus proizvod zapadnih kretanja, sve one političke opcije koje postoje na zapadu jednako troše pozicije koje su na nivou države i koje se na nivou država rješavaju, to je isti slučaj i kod nas. Na nivou RS tri politička subjekta čine vlast i oni su dogovorili da u javnim preduzećima izvrše podjelu mandata po političkim partijama koje čine vlast. Socijalisti su dobili mjesto direktora Šuma RS, a unutar samog preduzeća postoji 26 šumskih gazdinstava, od kojih četiri pripadaju socijalistima, pet DNS-u i ostalo SNSD-u, kojem pripada i ŠG Vučevica. To je jasno kao dan i SNSD je shodno tome ponudio rješenja za direktora gazdinstva, odnosno Neđu Mašića kao v.d. direktora. Prethodnom direktoru Slobodanu Pejoviću je u tom periodu istekao mandata direktora na četiri godine i on je na toj poziciji bio 12 godina, a došao je na tu poziciju na isti način na koji je došao i Mašić, s tim što je Pejović već bio u gazdinstvu, dobio je tu poziciju i zamijenio je nekog prethodnog, a Mašić je došao izvana. Propust zbog kojeg neko može da bude v.d. direktora je propust zakonodavca, zakonodavac nije propisao nikakve uslove koje treba da ispunjava neko ko je na poziciji vršioca dužnosti", kaže Marić.



Predstavnici Jedinstvene udružene sindikalne organizacije Šuma RS Dušan Marković i Slavica Elez mjesecima upozoravaju na to da Marić osniva paralelni sindikat preduzeća, koji je stavio pod sopstvenu kontrolu. Više puta su najavljivali štrajk tvrdeći da je Marić jednostrano donio Pravilnik o radu, kojim su primanja po radniku smanjena za 150 KM. Marić je to demantovao, tvrdeći da nema smanjenja plata nego samo naknada koje idu uz platu. Kaže da je diskutabilno a priori tvrditi da je neki sindikat dobar ili loš.



"Na osnovu broja zaposlenih javno preduzeće može da ima šest sindikata, ja to nisam uzrokovao, niti sam propisao, zakon je predvidio da 20% od ukupnog broja zaposlenih mogu da formiraju sindikat, a 20% na 4.500 zaposlenih je 900 radnika koji mogu da se izjasne i kažu da žele da formiraju svoj sindikat, odu u Ministarstvo rada i registruju se kao neki od sindikata, što je recimo slučaj u Željeznicama RS. Međutim, poenta je u tome što su 2005. godine Šume RS izvršile transformaciju, do tada je u okviru jednog pravnog lica bilo 46 pravnih lica i svako od tih pravnih lica je imalo svoj sindikat I status koji je imao u Ministarstvu rada, a te 2005. godine su svi prešli u jedno pravno lice. Nakon toga niko iz sindikata nije našao za shodno da izvrši preregistrovanje sindikata iako je lijepo rečeno da kakva god transformacija bila preregistrovanje se mora obaviti. To nije učinjeno u zadnjih 12 godina, ja sam skrenuo pažnju na to predsjedniku sindikata da je to što oni rade protivzakonito, a on je meni tvrdio da je zakonito. Ako je zakonito, zašto se registrovao tek 26. maja ove godine? Zato je određeni dio radnika posegao za ovakvim načinom organizovanja, kad on to nije želio željeli su mnogi radnici. Od sindikalne članarine koja se ubire na godišnjem nivou granski sindikat je trošio 50% sredstava, pa gdje to ima u svijetu, nema nigdje, niko više nije za to da se sredstva troše na način na koji su trošena, a to oni koji su sebe smatrali reprezentativnim nisu prihvatili. Na osnovu toga je došlo do registracije ovog drugog sindikata koji sada broji oko 1.600 zaposlenih, na osnovu kojih su dobili reprezentativnost”, navodi Marić.



Marić je potvrdio naše informacije da Šume RS planiraju podići novi kredit od 5 miliona maraka za potrebe informacionog sistema preduzeća.



"Proizvodno-finansijskim planom za 2017. godinu predviđen je informacioni sistem koji treba da prati javno preduzeće, to je prošlo kroz sve organe uključujući upravu, nadzorni organ, te Vladu RS, kao vlasnika preduzeća koja usvaja plan. Ta stavka stoji, mi na ta sredstva računamo i taj projekat će početi da se realizuje krajem ovog ljeta, posao još niko nije dobio jer tender još nije raspisan, bit će raspisan u narednih 45 dana, međunarodnog je karaktera, što znači da na njega mogu da se prijave firme iz Njemačke, Federacije BiH, Hrvatske, Srbije, odakle god. Onaj ko ponudi najbolja rješenja i cijenu on će i dobiti posao”, istakao je Marić.



U RS postoji 600 firmi koje su na tzv. crnoj listi i od njih Šume RS potražuju oko 16 miliona maraka. Marić kaže da su ta sredstva do njegovog dolaska na mjesto direktora bila duplo veća, a budući da su zakonski okviri za mogućnost naplate prošli, izvršen je otpis 16 miliona.



"Ovih drugih 16 miliona su jednako nesigurni kada je u pitanju mogućnost naplate, mnoga preduzeća su koristila mogućnost da dobiju robu, a da nemaju nikakvu garanciju za naplatu, tako da Šume RS nemaju nikakvo drugu mogućnost osim da sudskim putem i eventualnom prinudnom naplatom traže namirenje svojih potraživanja, ali takvih slučajeva možda ima u vrijednosti od oko 1,5 milion maraka, to će sve zastarjeti, doći ćemo u identičnu situaciju kao i sa ovih prethodnih 16 miliona", priznao je Marić.



Šume RS, zaključno sa rezultatima za 2016. godinu, imaju četiri “gubitaša” i za njih je urađen plan konsolidacije, ali godina je zbog vremenskih uslova bila teška i samo dva su za prvih šest mjeseci ove godine poslovalo pozitivno, dodaje Marić.



"Vlasenica i Pale su iskazali pozitivan rezultat od nekih 20.000 maraka, Majevica i Višegrad nisu. Dva će, vjerovatno, i na kraju ove godine biti u gubitku jer Majevica nema strukturu drvnog sortimenta koja može da pokrije njihove potrebe, a i broj radnika je toliko mali da bismo tražili rezove u zapošljavanju, što se tiče Višegrada oni imaju problem sa izvođačima radova kod sječe i izvoza, tako da ćemo vidjeti, moguće je da oni do kraja godine budu i u plusu. Ako je neko na polovini godine bio gubitaš, ne mora značiti da će biti I do kraja godine", prognozira Marić.



Marić je, na kraju razgovora, rekao da protiv njega ne postoje nikakve optužnice, te da je neosnovana krivična prijavu koju je protiv njega podnijela Državna agencija za istrage i zaštitu BiH zbog neovlaštenog izvoza i prodaje drvnih sortimenata.



U međuvremenu, protiv Marića je podnesena još jedna krivična prijava. Srpska demokratska stranka ga tereti da je nezakonitim radnjama uskratio sredstva lokalnim zajednicama u iznosu od oko 13,7 miliona KM, te što je dozvolio nezakonito imenovanje Neđe Mašića za vršioca dužnosti direktora ŠG Vučevica.