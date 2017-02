Želite usavršiti svoje programerske vještine? Želite dobro plaćen posao u IT sektoru? Nemate formalno obrazovanje koje obično traže poslodavci? Kompanija Mistral u Sarajevu, jedna od najuspješnijih bosanskohercegovačkih firmi u IT sektoru, organizira besplatnu IT akademiju u trajanju od šest mjeseci, a iskustva iz prethodna dva ciklusa pokazuju da skoro 90 posto onih koji završe akademiju dobiju posao u ovoj prestižnoj kompaniji.

Želite usavršiti svoje programerske vještine? Želite dobro plaćen posao u IT sektoru? Nemate formalno obrazovanje koje obično traže poslodavci? Kompanija Mistral u Sarajevu, jedna od najuspješnijih bosanskohercegovačkih firmi u IT sektoru, organizira besplatnu IT akademiju u trajanju od šest mjeseci, a iskustva iz prethodna dva ciklusa pokazuju da skoro 90 posto onih koji završe akademiju dobiju posao u ovoj prestižnoj kompaniji.

Mistral IT akademija (Gigi's School of Programing) koju organizira kompanija Mistral, jedna od najprestižnijih bosanskohercegovačkih IT firmi, jedinstvena je prilika da usavršite zanat programiranja. I to besplatno! Sve što je potrebno su osnove poznavanja rada programiranja, pozitivan pristup i želja za usvajanjem novih znanja te sposobnost timskog rada. Ukoliko se budete isticali i vrijedno radili bit će vam ponuđen posao u ovoj odličnoj firmi. S obzirom na dosadašnje poslovno iskustvo, u Mistralu ističu da za upis u njihovu IT školu nije neophodno posjedovati formalno obrazovanje, iako je ono veoma poželjno.Mistral, koji danas izuzetno uspješno posluje na američkom tržištu, su 2010. godine osnovali naši ljudi. Jedan od glavnih motiva bio im je upošljavanje domaćeg kadra i sprečavanje odlaska kreativih mladih ljudi iz Bosne. Uprkos problemima s kojima su se susretali, osnivači Mistrala su kroz samo nekoliko godina uspjeli povećati broj uposlenih sa početnih 4 na sadašnjih 100. Ipak, prema riječima direktora marketinga Damira Faruka Saračevića, zahtjevi klijenata koji su prepoznali kvalitet Mistralovih proizvoda premašuju trenutne mogućnosti ove firme, prije svega zbog deficita kadra. Stoga se prije dvije godine i javila ideja o pokretanju IT akademije koja bi služila prije svega za obuku budućih uposlenika.Nedim Čimpo, bivši polaznik ove Škole, a sadašnji uposlenik Mistrala, za Klix.ba kaže: "Za mene koji se prije nisam bavio programiranjem, Gigi škola i prilika koju pruža su bile ulazna vrata u jedan novi svijet, jednu novu karijeru i na kraju krajeva jedan novi način zivota. Svijet stalnih izazova, učenja, rješavanja problema... Sam proces, zadaci i sama škola definitvno nisu jednostavni, ali je svaki napor i trud na kraju vrijedio. Ako je sjeme znanja gorko, onda su plodovi slatki", završava svoje iskustvo Čimpo. Inače, Nedim je do ovog preokreta u svojoj karijeri bio aktivni pripadnik OSBiH.Da programiranje nije samo "muški posao", kako se često pogrešno smatra, potvrdila nam je i Martina Vištica, jedna od polaznica ove škole u 2016."Nakon završenog studija na ETF-u u Sarajevu željela sam se zaposliti u IT kompaniji u kojoj mogu pokazati sve ono što sam tokom školavanja i studiranja naučila. Odabrala sam Mistral kao kompaniju o kojoj sam čula sve najbolje. Uslov za početak rada bio je da pohađam Gigi školu. Pored profesora Sulejmana Gigija, tehničkog direktora Mistrala, moram spomenuti i ostale predavače ko što su projekt menadžer Aldin, koji nam je ukazao na sve ono što u stvarnom projektu možemo očekivati, te profesorica engleskog Ćamila koja nam je pomogla da usavršimo našu komunikaciju na ovom primarnom jeziku u Mistralu, kao i druge povremene predavače koji su se fokusirali na ostale neprogramerske, ali izuzetno bitne oblasti, kao što su naši HR, direktor marketinga, kolege i drugi. Svo ovo dragocjeno i vrijedno iskustvo nas je pripremilo za situacije koje nas očekuju u budućem poslu i radu u IT svijetu. I da, posao softver inžinjera/ke jeste odličan posao i za žene", s osmijehom dodaje Martina.Mistral IT škola počinje 20. februara 2017. godine, a konkurs za prijavu otvoren je do 13. februara. Svi kandidati koji se prijave radit će test i intervju, a 12 najboljih bit će primljeno u IT školu. Kandidati koji budu primljeni bit će podijeljeni u tri tima s po četiri člana. Uloge u timu bit će podijeljene na osnovu prethodnog znanja, vještina i želja kandidata. Podijeljena na tri mjeseca nastave i tri mjeseca praktičnog rada, IT akademija omogućit će usvajanje novih znanja i vještina te pripremiti kandidate za posao u IT sektoru. Svi koji uspješno završe IT akademiju dobit će certifikat koji će potvrditi učešće na kursu i opisati stečena znanja, a čija je najveća vrijednost u tome što će predstavljati ulaznicu u poslovni svijet IT sektora. U ugodnom ambijentu Mistrala moći ćete iskusiti atmosferu timskog rada i steći vještine potrebne za posao u jednom od rijetkih sektora koji bilježi deficit kadra.Stoga, prijavite se! Ispunite online aplikaciju i započenite karijeru svojih snova:Za kraj, Haris Bračković, još jedan student Mistralove škole iz posljednjeg ciklusa, kaže: "Gigi škola mi je prije svega omogućila da bez dana radnog iskustva, uz znanje stečeno samo na fakultetu, steknem određene radne vještine i navike koje su bitne za bilo koji posao. Ovakav vid škole/prakse predstavlja odličnu simulaciju pravog posla jer traje osam sati dnevno, uključuje sastanke, praktični i konkretan rad s jasno definisanim zadacima, kao i mogućnost za razgovor i konsultacije s izuzetno uspješnim IT stručnjacima iz Mistrala. Za samo četiri mjeseca, uz veliku posvećenost onome što nudi Gigi škola, mnoga vrata u svijet IT-a su mi se otvorila, a ona najbitnija među njima su zaposlenje, što je na kraju krajeva i glavni cilj svih praktikanata".Budite dio tima koji je do sada razvio niz softverskih rješenja za neke od najvećih američkih i svjetskih kompanija. Budite ispred svog vremena!