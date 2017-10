Kompanija Integral inženjering objavila je video iz zraka na kojem je prikazana završena poddionica autoputa Banja Luka - Doboj na lokaciji Mahovljani - Drugovići, koja će danas biti svečano otvorena.

Kompanija Integral inženjering objavila je video iz zraka na kojem je prikazana završena poddionica autoputa Banja Luka - Doboj na lokaciji Mahovljani - Drugovići, koja će danas biti svečano otvorena.

Radi se o prvih deset kilometara autoputa od Laktaša do Prnjavora, a današnjem otvaranju dionice u 14 sati prisustvovat će brojne zvanice, među kojima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.



Iz preduzeća Autoputevi RS saopšteno je ranije da su odlučili novoizgrađenu dionicu pustiti u saobraćaj i prije završetka kompletne dionice od Banje Luke do Prnjavora da bi vozačima bilo olakšano putovanje na ovoj relaciji, imajući u vidu da će izbjeći vožnju magistralnim putem preko prevoja Tutnjevac kojim je kretanje u zimskim uslovima posebno problematično.



Otvaranjem ove dionice u upotrebu se vraća i petlja Mahovljani, što će smanjiti saobraćajne gužve u centru Laktaša.



Kompletna dionica od Banje Luke do Prnjavora bit će duga oko 35 kilometara.



Prošle godine u saobraćaj je puštena dionica autoputa od Doboja do Prnjavora u dužini od oko 36 kilometara.