Kompanija Quintessentially gradit će najveću superjahtu na svijetu, a koštat će 250 miliona eura i već se reklamira kao najveći svjetski ploveći klub samo za članove.

Superjahta je duga 220 metara, sa sobama po cijenama od 2.000 eura za noć. Svojim bogatim klijentima nudit će obilazak svijeta i posjetu nekim od najglamuroznijih događaja kao što su Monako Grand Pri ili karneval u Riju.Quintessentially je osigurala finansiranje ovog projekta zahvaljujući kreditima iz Norveške i Italije, gdje će jahta i biti sagrađena, piše Guardian.Planirano je da prvo putovanje ove jahte, koja će biti 40 metara duža od najveće privatne jahte šeika Al Nahijana, bude od 2019. do 2020. godine. Aron Simpson, suvlasnik firme Quintessentially, kaže da će se jahta vjerovatno zvati "Quintessentially One" i da će na njoj klijenti imati priliku ispratiti gostovanja nekih od najvećih zvijezda svjetskog showbizza, među kojima i Elton Johna s kojim je Quintessentially već sarađivala.Osim kreditnog zaduženja, firma je osigurala investicije i od pet milijardera koji su uložili po deset miliona eura u jahtu u kojoj će imati svoje privatne apartmane, ali koji za sada žele ostati anonimni.Jedini problem bit će veličina jahte te će tako biti onemogućuno da pristaje u nekim lukama kao što je Monaco, već će morati biti usidrena na moru, a gosti će biti transportirani trajektima na kopno. Među pristaništima koja će "Quintessentially One" obići na svojim prvim putovanjima su i Bahami, Ibiza i Miami.Ovo nije prva superjahta ovog tipa. Naime, 2002. godine bogati klijenti su bili u mogućnosti kupiti stanove i apartmane na The Worldu, rezidencijalnoj jahti dugoj 196.5 metara, čija je marketinška poruka bila da njeni stanovnici mogu obići svijet, a da ne napuštaju svoj dom.The World, na kojoj 142 porodice posjeduju 165 apartmana, je konstantno u pokretu i obiđe svijet svake dvije do tri godine. Nedavno se vratila s puta na Antarktik, čime je osvojila rekord najjužnije navigacije dolazeći u Zaliv Kitova u Rosovom moru.