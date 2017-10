U toku je prodaja preostalog dijela imovine TTU, a u ponudi su objekt i zemljište sa infrastrukturom, nekretnine u Mramoru i zemljište u blizini jezera Modrac, ukupne vrijednosti oko 4,5 miliona KM.

Javni poziv je otvoren 19. oktobra, a rok za podnošenje prijava ističe 2. novembra.



Početna cijena Tvornice transportnih uređaja, odnosno objekta sa zemljištem i infrastrukturom je oko 2,5 miliona KM. Nekretnine u naselju Mramor prodaju se za oko 1.880.000 KM. Cijena zemljišta s devastiranim odmaralištem u Kiseljaku je oko 75.000 KM.



Dio imovine TTU-a ranije je prodat za oko šest miliona firmi TTU Energetik, koju su osnovali Elektroprivreda BiH i Rudnik Banovići. Zahvaljujući tim sredstvima svim radnicima je uvezan radni staž za 12 godina i to od 1997. do 2008. godine. Nakon toga TTU je nastavio plaćati obaveze za radnike do sredine 2014. godine.



"To znači da je ostalo još 16 mjeseci neuvezanog radnog staža i očekujemo da će se od dijela prodate imovine zatvoriti obaveze i za tih 16 mjeseci, tako da će radnici koji su dosad stekli uslove za penziju moći da ostvare to pravo", izjavila je stečajna upravnica TTU Alisa Bijedić.



Osim što je uvezano 12 godina radnog staža, isplaćeno je i osam minimalnih plaća za 236 radnika koliko ih je bilo prije otvaranja stečajnog postupka.



"U prethodnom lotu prodata je imovina, nekretnine i zemljište od čega su zatvorene obaveze za radni staž. Također je prodat veći dio mašina koje nisu imale hipotekarno pravo pa su se stekli uslovi da se od tih sredstava isplati tih osam plaća", kazala je Bijedić.



Stečajna upravnica je dodala da imaju još dva dijela TTU-a za prodaju, Upravna zgrada i sedam duluma zemlje u Tuzli u krugu Tvornice, ali s obzirom na neriješene imovinsko-pravne odnose i sudski spor, smatra da ovaj dio neće biti završen u skorije vrijeme.